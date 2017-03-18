Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом,
Верно, пару тысяч оставил на лето, оплатил сам. первый раз за 5 зим
в любом случае коммуналку должен оплачивать хозяин, а арендатор эти расходы обязан ему компенсировать, так должно быть прописано в грамотном договоре
Если в квитанции будет долг на 1 -е число-это трагедия. Он для этого мчит 15-го числа (чтобы получить с меня бабло, забрать квитанции и оплатить до 20-го )через пол города и ему надо встретится у квартиры тогда, когда я еще на работе. А потом еще в начале месяца за арендой. Мне это не с руки. Потому плачу сам.
карты и интернета у него нет? смартфона тоже?) ну шо за бред
сержик, пишите про это в профильной ветке, столько флуда из-за пустякового вопроса, лол
у меня арендодатель отказывался от безнала, чтобы не светить бабло Только нал, поиск сдачи, потом только договорились, вести учет переплат, чтобы он не выковыривал сдачу с двухсотки 130 грн мелочью
Type1 написав:у меня арендодатель отказывался от безнала, чтобы не светить бабло Только нал, поиск сдачи, потом только договорились, вести учет переплат, чтобы он не выковыривал сдачу с двухсотки 130 грн мелочью
тут сразу две пословицы на ум приходят: 1) дурная голова ногам покоя не дает и 2) лучше с умным потерять, чем с дурным найти и даже вот эта еще: 3) дешева рыбка - погана юшка но это уже скорей про ситуацию сержика)
У 2021 році кількість туристів в Україну зросла на 9%
В Україні за перше півріччя 2021 року кількість туристів зросла на 9% порівняно з другим півріччям 2020 року, повідомило Державне агентство розвитку туризму. У 2021 році Україну відвідало 1,5 мільйона туристів.
У 40 разів збільшилась кількість туристів з Саудівської Аравії – за першу половину 2021 року в Україні приїхало 14 тисяч осіб, а за аналогічний період 2020 – 350 громадян. На 69,6% зросла чисельність туристів зі США – 34 тисячі. На 26% більше приїхало туристів з Ізраїля – 26,6 тисяч. Зросла кількість туристів із країн Закавказзя: приїхало на 100% більше вірменських мандрівників – 7 тисяч, майже на 40% більше туристів з Грузії – 15,5 тисяч та на 67% зріс показник Азербайджану – 16 тисяч.
Frant написав:Орендар несе відповідальність за ті події, які трапились в орендній квартирі за час оренди. Виняток - природне старіння предметів, ржавіння труб і т.д.
Зломана поличка, тріснутий унітаз, зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати.
Круто. То есть поломка дешманской стиральной машины на третий год - ответственность арендатора? И да, вы же не покупаете новую стиральную машину перед каждым арендатором. Когда, по-Вашему, наступает момент, что совесть побеждает жлобство и поломка стиральной машины попадает в статью амортизации, а не ответственности арендатора?
Я знаю відношення певної категорії орендарів до орендного майна. Якщо їх не тримати в руках, то ця публіка за півроку-рік зробить з квартири свинарник і скаже, що так і було.
З яких пір нова пральна машина "Індезіт" стала дешманською? Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей - вона недовго протягне.
Просто потрібно акуратніше ставитись до чужих речей, тоді техніка і все інше - буде служити роками.
Frant написав:Орендар несе відповідальність за ті події, які трапились в орендній квартирі за час оренди. Виняток - природне старіння предметів, ржавіння труб і т.д.
Зломана поличка, тріснутий унітаз, зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати.
Круто. То есть поломка дешманской стиральной машины на третий год - ответственность арендатора? И да, вы же не покупаете новую стиральную машину перед каждым арендатором. Когда, по-Вашему, наступает момент, что совесть побеждает жлобство и поломка стиральной машины попадает в статью амортизации, а не ответственности арендатора?
Я знаю відношення певної категорії орендарів до орендного майна. Якщо їх не тримати в руках, то ця публіка за півроку-рік зробить з квартири свинарник і скаже, що так і було.
З яких пір нова пральна машина "Індезіт" стала дешманською? Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей - вона недовго протягне.
Просто потрібно акуратніше ставитись до чужих речей, тоді техніка і все інше - буде служити роками.
Согласен, сам занимаюсь арендным бизнесом, многое повидал
Frant написав:Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей
параноидальное жлобство
тут согласен. Почему я не имею право включить стиралку хотя бы через день? У меня жена в семье на 3 человека стирает почти каждый день - шо мне теперь, сказать, чтобы летом шмотки носила одни и теже по несколько дней и самому так делать? Моменты с техникой вообще самые любопытные и лично мне неясно, как считать ее амортизацию, ведь речь идет не только о стиралке - бывают еще посудомойки, пылесосы, газовые котлы, электроплиты, духовки, иногда утюги... Собственник каждому арендатору дает регламент пользования техникой? Я о таком не слышал. Цена вопроса немаленькая и мне очень интересно, как поступают флетлорды в случае периодических поломок бытовой техники