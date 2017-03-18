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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8352835383548355>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:45

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом,

Верно, пару тысяч оставил на лето, оплатил сам. первый раз за 5 зим
в любом случае коммуналку должен оплачивать хозяин, а арендатор эти расходы обязан ему компенсировать, так должно быть прописано в грамотном договоре

Если в квитанции будет долг на 1 -е число-это трагедия. Он для этого мчит 15-го числа (чтобы получить с меня бабло, забрать квитанции и оплатить до 20-го :mrgreen:)через пол города и ему надо встретится у квартиры тогда, когда я еще на работе. А потом еще в начале месяца за арендой. Мне это не с руки. Потому плачу сам.
карты и интернета у него нет?
смартфона тоже?)
ну шо за бред

сержик, пишите про это в профильной ветке, столько флуда из-за пустякового вопроса, лол

у меня арендодатель отказывался от безнала, чтобы не светить бабло :D
Только нал, поиск сдачи, потом только договорились, вести учет переплат, чтобы он не выковыривал сдачу с двухсотки 130 грн мелочью :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Type1 написав:у меня арендодатель отказывался от безнала, чтобы не светить бабло :D
Только нал, поиск сдачи, потом только договорились, вести учет переплат, чтобы он не выковыривал сдачу с двухсотки 130 грн мелочью :mrgreen:
тут сразу две пословицы на ум приходят:
1) дурная голова ногам покоя не дает
и
2) лучше с умным потерять, чем с дурным найти
и даже вот эта еще:
3) дешева рыбка - погана юшка
но это уже скорей про ситуацию сержика)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У 2021 році кількість туристів в Україну зросла на 9%

В Україні за перше півріччя 2021 року кількість туристів зросла на 9% порівняно з другим півріччям 2020 року, повідомило Державне агентство розвитку туризму. У 2021 році Україну відвідало 1,5 мільйона туристів.

У 40 разів збільшилась кількість туристів з Саудівської Аравії – за першу половину 2021 року в Україні приїхало 14 тисяч осіб, а за аналогічний період 2020 – 350 громадян.
На 69,6% зросла чисельність туристів зі США – 34 тисячі.
На 26% більше приїхало туристів з Ізраїля – 26,6 тисяч.
Зросла кількість туристів із країн Закавказзя: приїхало на 100% більше вірменських мандрівників – 7 тисяч, майже на 40% більше туристів з Грузії – 15,5 тисяч та на 67% зріс показник Азербайджану – 16 тисяч.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... qaPnB6-aGA
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:15

  Type1 написав:
  Frant написав:Орендар несе відповідальність за ті події, які трапились в орендній квартирі за час оренди. Виняток - природне старіння предметів, ржавіння труб і т.д.

Зломана поличка, тріснутий унітаз, зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати.

Круто. То есть поломка дешманской стиральной машины на третий год - ответственность арендатора? :mrgreen:
И да, вы же не покупаете новую стиральную машину перед каждым арендатором. Когда, по-Вашему, наступает момент, что совесть побеждает жлобство и поломка стиральной машины попадает в статью амортизации, а не ответственности арендатора?

Я знаю відношення певної категорії орендарів до орендного майна.
Якщо їх не тримати в руках, то ця публіка за півроку-рік зробить з квартири свинарник і скаже, що так і було.

З яких пір нова пральна машина "Індезіт" стала дешманською? Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей - вона недовго протягне.

Просто потрібно акуратніше ставитись до чужих речей, тоді техніка і все інше - буде служити роками.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:27

  Frant написав:
  Type1 написав:
  Frant написав:Орендар несе відповідальність за ті події, які трапились в орендній квартирі за час оренди. Виняток - природне старіння предметів, ржавіння труб і т.д.

Зломана поличка, тріснутий унітаз, зношена вщент за 3 роки нова пральна машина - хтось же мусить за це відповідати.

Круто. То есть поломка дешманской стиральной машины на третий год - ответственность арендатора? :mrgreen:
И да, вы же не покупаете новую стиральную машину перед каждым арендатором. Когда, по-Вашему, наступает момент, что совесть побеждает жлобство и поломка стиральной машины попадает в статью амортизации, а не ответственности арендатора?

Я знаю відношення певної категорії орендарів до орендного майна.
Якщо їх не тримати в руках, то ця публіка за півроку-рік зробить з квартири свинарник і скаже, що так і було.

З яких пір нова пральна машина "Індезіт" стала дешманською? Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей - вона недовго протягне.

Просто потрібно акуратніше ставитись до чужих речей, тоді техніка і все інше - буде служити роками.

Согласен, сам занимаюсь арендным бизнесом, многое повидал
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей

параноидальное жлобство
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:33

  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:парни, ну правда - есть же специальная ветка про аренду

Какая разница? Это очень связанные темы. Половина однунек в новостроях и треть на вторичке берут под аренду.
тут и так флуда полно, так может все же технические нюансы аренды все же стоит обсуждать на профильной ветке?

на профильной ветке обсуждают как отключить ЦО в квартире, хэдлайнер как всегда Виталлиан :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:03

Frant
https://forum.finance.ua/topic134280.html?p=5282026#p5282026
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:06

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей

параноидальное жлобство

тут согласен. Почему я не имею право включить стиралку хотя бы через день? У меня жена в семье на 3 человека стирает почти каждый день - шо мне теперь, сказать, чтобы летом шмотки носила одни и теже по несколько дней и самому так делать?
Моменты с техникой вообще самые любопытные и лично мне неясно, как считать ее амортизацию, ведь речь идет не только о стиралке - бывают еще посудомойки, пылесосы, газовые котлы, электроплиты, духовки, иногда утюги...
Собственник каждому арендатору дает регламент пользования техникой? Я о таком не слышал. Цена вопроса немаленькая и мне очень интересно, как поступают флетлорды в случае периодических поломок бытовой техники
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Моменты с техникой вообще самые любопытные и лично мне неясно, как считать ее амортизацию,

устанавливать счётчик моточасов, как на тракторе.
или монетоприёмник.
Serg-ik
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