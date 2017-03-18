Serg-ik написав:

kingkongovets написав: вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом, вы же сами писали, что долги за отопление погасили только летом,

в любом случае коммуналку должен оплачивать хозяин, а арендатор эти расходы обязан ему компенсировать, так должно быть прописано в грамотном договоре

Верно, пару тысяч оставил на лето, оплатил сам. первый раз за 5 зимЕсли в квитанции будет долг на 1 -е число-это трагедия. Он для этого мчит 15-го числа (чтобы получить с меня бабло, забрать квитанции и оплатить до 20-го)через пол города и ему надо встретится у квартиры тогда, когда я еще на работе. А потом еще в начале месяца за арендой. Мне это не с руки. Потому плачу сам.