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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8352835383548355

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:10

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей

параноидальное жлобство

???
В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.

Пральні машини - в Америці взагалі заборонено ставити в квартирах. Лише на першому поверсі - "лендромати", за окрему плату.

А тут звіздота хоче за 250-350 дол/міс "повний фарш", нову хорошу побутову техніку, свіжий недешевий ремонт і тд. і т.п. Крім того, вона бажає все це "вбивати" за півроку-за рік. Типу, ми тут не винні, це воно саме таке неякісне :cry: .

Панове, за все треба платити. :twisted:

П.С. Для любителів свинячити - є окремий сегмент орендного житла.
Зазвичай це найдешевші, геть вбиті квартири на окраїнах чи в пригороді.
Вони настільки ухайдохані, що однією поламаною полицею більше чи меньше - ролі не грає)))) :mrgreen:

  sequence написав:Почему я не имею право включить стиралку хотя бы через день? У меня жена в семье на 3 человека стирает почти каждый день - шо мне теперь, сказать, чтобы летом шмотки носила одни и теже по несколько дней и самому так делать?


Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тому що свою пральну машину орендар буде берегти. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 18 сер, 2021 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:14

  Frant написав:
  Serg-ik написав:
  Frant написав:Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей

параноидальное жлобство

???
В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.

Пральні машини - в Америці взагалі заборонено ставити в квартирах. Лише на першому поверсі - "лендромати", за окрему плату.

А тут звіздота хоче за 250-350 дол/міс "повний фарш", нову хорошу побутову техніку, свіжий недешевий ремонт і тд. і т.п. Крім того, вона бажає все це "вбивати" за півроку-за рік. Типу, ми тут не винні, це воно саме таке неякісне :cry: .

Панове, за все треба платити. :twisted:

В чем проблема? Продаете квартиру в Киеве, покупаете в Нью-Йорке и не имеете проблем ни со стиралкой, ни с мебелью и денег сразу больше, а не жалкие 250-350 долл/мес. Или Вы не учли какой-то нюанс? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.

А тут звіздота хоче за 250-350 дол/міс "повний фарш", нову хорошу побутову техніку, свіжий недешевий ремонт і тд. і т.п.

Панове, за все треба платити. :twisted:

Езжай в америку, не покупай технику, крась стены и сдавай по местной цене.
А то размечтался: покупать хрущи и сдавать по 500 у.е. без уплаты каких либо налогов
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Езжай в америку, не покупай технику, крась стены и сдавай по местной цене.
А то размечтался: покупать хрущи и сдавать по 500 у.е. без уплаты каких либо налогов


морально накручиваете себя перед сентябрьским разговором с лендлордом?)
думаете, что если он будет платить налоги, то не поднимет вам на ту же сумму аренду?)
вы такой смешной)))
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:21

  Frant написав:..
В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.
..

про Штаты не знаю, но часто снимая квартиры в Европе, все было, даже то что вовсе не нужно. Дороже, понятно, но всё есть. Возможно, что-то страхуют, что-то по истечении гарантии продают, но все есть. "Голые крашеные стены" более присущи Штатам, как я видел в фильмах, но в Европе все инклудед.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:морально накручиваете себя перед сентябрьским разговором с лендлордом?)

я знаю, что моя аренда ниже рынка и всегда морально готов
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав: про Штаты не знаю, но часто снимая квартиры в Европе, все было, даже то что вовсе не нужно. Дороже, понятно, но всё есть. Возможно, что-то страхуют, что-то по истечении гарантии продают, но все есть. "Голые крашеные стены" более присущи Штатам, как я видел в фильмах, но в Европе все инклудед.
вы не путайте айрбнб и долгосрок
при долгосроке в основном такая же история, как и в америке, только вместо паласа на полу плитка
kingkongovets
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