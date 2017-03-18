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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:10
Serg-ik написав: Frant написав:
Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей
параноидальное жлобство
???
В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.
Пральні машини - в Америці взагалі заборонено ставити в квартирах. Лише на першому поверсі - "лендромати", за окрему плату.
А тут звіздота хоче за 250-350 дол/міс "повний фарш", нову хорошу побутову техніку, свіжий недешевий ремонт і тд. і т.п. Крім того, вона бажає все це "вбивати" за півроку-за рік. Типу, ми тут не винні, це воно саме таке неякісне
.
Панове, за все треба платити.
П.С. Для любителів свинячити - є окремий сегмент орендного житла.
Зазвичай це найдешевші, геть вбиті квартири на окраїнах чи в пригороді.
Вони настільки ухайдохані, що однією поламаною полицею більше чи меньше - ролі не грає))))
sequence написав:
Почему я не имею право включить стиралку хотя бы через день? У меня жена в семье на 3 человека стирает почти каждый день - шо мне теперь, сказать, чтобы летом шмотки носила одни и теже по несколько дней и самому так делать?
Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тому що свою пральну машину орендар буде берегти.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 18 сер, 2021 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:14
Frant написав: Serg-ik написав: Frant написав:
Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей
параноидальное жлобство
???
В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.
Пральні машини - в Америці взагалі заборонено ставити в квартирах. Лише на першому поверсі - "лендромати", за окрему плату.
А тут звіздота хоче за 250-350 дол/міс "повний фарш", нову хорошу побутову техніку, свіжий недешевий ремонт і тд. і т.п. Крім того, вона бажає все це "вбивати" за півроку-за рік. Типу, ми тут не винні, це воно саме таке неякісне
.
Панове, за все треба платити.
В чем проблема? Продаете квартиру в Киеве, покупаете в Нью-Йорке и не имеете проблем ни со стиралкой, ни с мебелью и денег сразу больше, а не жалкие 250-350 долл/мес. Или Вы не учли какой-то нюанс?
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:15
Frant написав:
В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.
А тут звіздота хоче за 250-350 дол/міс "повний фарш", нову хорошу побутову техніку, свіжий недешевий ремонт і тд. і т.п.
Панове, за все треба платити.
Езжай в америку, не покупай технику, крась стены и сдавай по местной цене.
А то размечтался: покупать хрущи и сдавать по 500 у.е. без уплаты каких либо налогов
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:18
Serg-ik написав:Езжай в америку, не покупай технику, крась стены и сдавай по местной цене.
А то размечтался: покупать хрущи и сдавать по 500 у.е. без уплаты каких либо налогов
морально накручиваете себя перед сентябрьским разговором с лендлордом?)
думаете, что если он будет платить налоги, то не поднимет вам на ту же сумму аренду?)
вы такой смешной)))
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:21
Frant написав:
..
В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.
..
про Штаты не знаю, но часто снимая квартиры в Европе, все было, даже то что вовсе не нужно. Дороже, понятно, но всё есть. Возможно, что-то страхуют, что-то по истечении гарантии продают, но все есть. "Голые крашеные стены" более присущи Штатам, как я видел в фильмах, но в Европе все инклудед.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:22
kingkongovets написав:
морально накручиваете себя перед сентябрьским разговором с лендлордом?)
я знаю, что моя аренда ниже рынка и всегда морально готов
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:29
sequence написав: про Штаты не знаю, но часто снимая квартиры в Европе, все было, даже то что вовсе не нужно. Дороже, понятно, но всё есть. Возможно, что-то страхуют, что-то по истечении гарантии продают, но все есть. "Голые крашеные стены" более присущи Штатам, как я видел в фильмах, но в Европе все инклудед.
вы не путайте айрбнб и долгосрок
при долгосроке в основном такая же история, как и в америке, только вместо паласа на полу плитка
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:33
Frant написав:
Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тому що свою пральну машину орендар буде берегти.
3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку.
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:41
Type1 написав:
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:42
kingkongovets написав:
sequence написав: про Штаты не знаю, но часто снимая квартиры в Европе, все было, даже то что вовсе не нужно. Дороже, понятно, но всё есть. Возможно, что-то страхуют, что-то по истечении гарантии продают, но все есть. "Голые крашеные стены" более присущи Штатам, как я видел в фильмах, но в Европе все инклудед.
вы не путайте айрбнб и долгосрок
при долгосроке в основном такая же история, как и в америке, только вместо паласа на полу плитка
Друзья в Скандинавии годами по работе жили - всё было в квартирах, включая посуду. Возможно компании(айти) подбирали не самые типичные квартиры, но факт есть факт.
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