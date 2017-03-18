Додано: Сер 18 сер, 2021 11:10

Serg-ik написав: Frant написав: Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей Звісно, якщо її включати через день, і закидати туди замаслений комбінезон автомєханіка плюс речі чотирьох людей

параноидальное жлобство параноидальное жлобство

sequence написав: Почему я не имею право включить стиралку хотя бы через день? У меня жена в семье на 3 человека стирает почти каждый день - шо мне теперь, сказать, чтобы летом шмотки носила одни и теже по несколько дней и самому так делать? Почему я не имею право включить стиралку хотя бы через день? У меня жена в семье на 3 человека стирает почти каждый день - шо мне теперь, сказать, чтобы летом шмотки носила одни и теже по несколько дней и самому так делать?

???В Америці та Європі - квартири зазвичай здаються без ремонта, без меблів, без побутової техніки, з голими фарбованими стінами.Пральні машини - в Америці взагалі заборонено ставити в квартирах. Лише на першому поверсі - "лендромати", за окрему плату.А тут звіздота хоче за 250-350 дол/міс "повний фарш", нову хорошу побутову техніку, свіжий недешевий ремонт і тд. і т.п. Крім того, вона бажає все це "вбивати" за півроку-за рік. Типу, ми тут не винні, це воно саме таке неякіснеПанове, за все треба платити.П.С. Для любителів свинячити - є окремий сегмент орендного житла.Зазвичай це найдешевші, геть вбиті квартири на окраїнах чи в пригороді.Вони настільки ухайдохані, що однією поламаною полицею більше чи меньше - ролі не грає))))Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.Тому що свою пральну машину орендар буде берегти.