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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:43
Type1 написав: Frant написав:
Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тому що свою пральну машину орендар буде берегти.
3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку.
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо((((
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Frant
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:53
kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Езжай в америку, не покупай технику, крась стены и сдавай по местной цене.
А то размечтался: покупать хрущи и сдавать по 500 у.е. без уплаты каких либо налогов
морально накручиваете себя перед сентябрьским разговором с лендлордом?)
думаете, что если он будет платить налоги, то не поднимет вам на ту же сумму аренду?)
вы такой смешной)))
Если лендлордов с одной убитой квартирой прижмут налогами, что на метры, что на аренду, они скорей продадут, и попадут сержики в лапы профи, которые будут мониторить и поднимать аренду по расписанию. Окно возможностей жить по, скажем так, нерыночной цене закроется.
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Vlad442
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:54
Frant написав: Type1 написав: Frant написав:
Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тому що свою пральну машину орендар буде берегти.
3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку.
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо((((
Сливайте хрущевки. Особенно высокие этажи.
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Vlad442
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:55
kyk написав: kingkongovets написав:
sequence написав: про Штаты не знаю, но часто снимая квартиры в Европе, все было, даже то что вовсе не нужно. Дороже, понятно, но всё есть. Возможно, что-то страхуют, что-то по истечении гарантии продают, но все есть. "Голые крашеные стены" более присущи Штатам, как я видел в фильмах, но в Европе все инклудед.
вы не путайте айрбнб и долгосрок
при долгосроке в основном такая же история, как и в америке, только вместо паласа на полу плитка
Друзья в Скандинавии годами по работе жили - всё было в квартирах, включая посуду. Возможно компании(айти) подбирали не самые типичные квартиры, но факт есть факт.
возможно частные лендлорды, или еще шо
аппарты шо в штатах, шо в европе выглядят почти одинаково, я про это
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:56
Frant написав: Type1 написав: Frant написав:
Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тому що свою пральну машину орендар буде берегти.
3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку.
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо((((
Все добро заносит мувинговая компания за 3кгрн, я же написал. Дам еще сотку сверху на пиво грузчикам, если они были осторожны.
Еще заказать клининговую компанию.
Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.
Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве
арендодателей
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Type1
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:00
Type1 написав:
мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
ваша позиція - також підтверджує мою вивірену багаторічним досвідом думку, що орендарів слід тримати в їжакових рукавицях. І не давати їм свинячити в квартирі. При необхідності - швидко їх міняти. Ще краще - навчитись розбиратись в людях і брати адекватних орендарів. Це приходить з часом і досвідом.
Vlad442 написав:
Если лендлордов с одной убитой квартирой прижмут налогами, что на метры, что на аренду, они скорей продадут, и попадут сержики в лапы профи, которые будут мониторить и поднимать аренду по расписанию
Багато рендарів орендують житло за цінами, нижче середньоринкових.
Власникам головне, щоб орендарі були більш-меньш адекватні, і не було простоїв. Власники заради 500-1000 грн в місяць - не вельми паряться пошуком інших орендарів.
Професійні флетлорди, які більше ніде не працюють - о, то серйозна публіка!
Дійсно, вони тримають достойну (для себе) ціну.
наприклад, є таке агентство "Благовєст", яке також страждає і флетлордизмом. Нікому не рекомендую з ними зв,язуватись.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 18 сер, 2021 12:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:02
Serg-ik написав: Type1 написав:
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким
а в чём прикол? я всё старье раздал даром, даешь объявление на олх к тебе приезжают и забирают, компы, мониторы, ноутбуки, душ.кабины, мебель, двери, стиралку. Всё забирают даже не рабочее, удобно капец. В нашем осбб выкинуть в мусор что то габаритное это проблема, энтузиасты вычислят по камерам мгновенно (доступ к камерам есть у всех) и требуют оплатить вывоз контейнера.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 18 сер, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:02
Type1 написав:
[
Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.
Про мобильность арендаторов. Половина почему-то снимает совсем не возле работы (и даже не по прямой линии транспорта) и потом ездит через весь город. Я этого не могу понять.
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Vlad442
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:04
Vlad442 написав:
Окно возможностей жить по, скажем так, нерыночной цене закроется.
Есть варианты
сразу ползти на кладбище
аренда или покупка на окраине Киева
переезд в другой город, в том числе родной, где квартиры на 30% дешевле
Переезд в Ваш город, Влад.
Как с недвижкой в Харькове?
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:04
Type1 написав:Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
и вы абсолютно правы)
чисто для инфы - а опыт аренды новостроев со свежим ремонтом у вас был?
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