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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83548355835683578358>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:43

  Type1 написав:
  Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тому що свою пральну машину орендар буде берегти. :mrgreen:

3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку. :mrgreen:
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант :mrgreen:

+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо(((( :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:53

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Езжай в америку, не покупай технику, крась стены и сдавай по местной цене.
А то размечтался: покупать хрущи и сдавать по 500 у.е. без уплаты каких либо налогов


морально накручиваете себя перед сентябрьским разговором с лендлордом?)
думаете, что если он будет платить налоги, то не поднимет вам на ту же сумму аренду?)
вы такой смешной)))

Если лендлордов с одной убитой квартирой прижмут налогами, что на метры, что на аренду, они скорей продадут, и попадут сержики в лапы профи, которые будут мониторить и поднимать аренду по расписанию. Окно возможностей жить по, скажем так, нерыночной цене закроется.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:54

  Frant написав:
  Type1 написав:
  Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тому що свою пральну машину орендар буде берегти. :mrgreen:

3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку. :mrgreen:
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант :mrgreen:

+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо(((( :mrgreen:

Сливайте хрущевки. Особенно высокие этажи.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kyk написав:
  kingkongovets написав:
sequence написав: про Штаты не знаю, но часто снимая квартиры в Европе, все было, даже то что вовсе не нужно. Дороже, понятно, но всё есть. Возможно, что-то страхуют, что-то по истечении гарантии продают, но все есть. "Голые крашеные стены" более присущи Штатам, как я видел в фильмах, но в Европе все инклудед.
вы не путайте айрбнб и долгосрок
при долгосроке в основном такая же история, как и в америке, только вместо паласа на полу плитка

Друзья в Скандинавии годами по работе жили - всё было в квартирах, включая посуду. Возможно компании(айти) подбирали не самые типичные квартиры, но факт есть факт.


возможно частные лендлорды, или еще шо
аппарты шо в штатах, шо в европе выглядят почти одинаково, я про это
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:56

  Frant написав:
  Type1 написав:
  Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тому що свою пральну машину орендар буде берегти. :mrgreen:

3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку. :mrgreen:
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант :mrgreen:

+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо(((( :mrgreen:

Все добро заносит мувинговая компания за 3кгрн, я же написал. Дам еще сотку сверху на пиво грузчикам, если они были осторожны.
Еще заказать клининговую компанию.
Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.

Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:00

  Type1 написав:мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
ваша позиція - також підтверджує мою вивірену багаторічним досвідом думку, що орендарів слід тримати в їжакових рукавицях. І не давати їм свинячити в квартирі. При необхідності - швидко їх міняти. Ще краще - навчитись розбиратись в людях і брати адекватних орендарів. Це приходить з часом і досвідом.

  Vlad442 написав:Если лендлордов с одной убитой квартирой прижмут налогами, что на метры, что на аренду, они скорей продадут, и попадут сержики в лапы профи, которые будут мониторить и поднимать аренду по расписанию

Багато рендарів орендують житло за цінами, нижче середньоринкових.
Власникам головне, щоб орендарі були більш-меньш адекватні, і не було простоїв. Власники заради 500-1000 грн в місяць - не вельми паряться пошуком інших орендарів.

Професійні флетлорди, які більше ніде не працюють - о, то серйозна публіка!
Дійсно, вони тримають достойну (для себе) ціну. :mrgreen:
наприклад, є таке агентство "Благовєст", яке також страждає і флетлордизмом. Нікому не рекомендую з ними зв,язуватись. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 18 сер, 2021 12:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:02

  Serg-ik написав:
  Type1 написав:Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант

есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким

а в чём прикол? я всё старье раздал даром, даешь объявление на олх к тебе приезжают и забирают, компы, мониторы, ноутбуки, душ.кабины, мебель, двери, стиралку. Всё забирают даже не рабочее, удобно капец. В нашем осбб выкинуть в мусор что то габаритное это проблема, энтузиасты вычислят по камерам мгновенно (доступ к камерам есть у всех) и требуют оплатить вывоз контейнера.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 сер, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:02

  Type1 написав:[
Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.

Про мобильность арендаторов. Половина почему-то снимает совсем не возле работы (и даже не по прямой линии транспорта) и потом ездит через весь город. Я этого не могу понять.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Окно возможностей жить по, скажем так, нерыночной цене закроется.

Есть варианты
сразу ползти на кладбище
аренда или покупка на окраине Киева
переезд в другой город, в том числе родной, где квартиры на 30% дешевле
Переезд в Ваш город, Влад.

Как с недвижкой в Харькове?
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Type1 написав:Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей


и вы абсолютно правы)
чисто для инфы - а опыт аренды новостроев со свежим ремонтом у вас был?
kingkongovets
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