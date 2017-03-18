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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:я всё старье раздал даром,
это вы свое даром раздаёте, а кинескопный телек лендлорда-святое)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Окно возможностей жить по, скажем так, нерыночной цене закроется.

Есть варианты
сразу ползти на кладбище
аренда или покупка на окраине Киева
переезд в другой город, в том числе родной, где квартиры на 30% дешевле
Переезд в Ваш город, Влад.

Как с недвижкой в Харькове?

думаю из всех вариантов, которых у вас «на 100 порядков больше» (бгг) вы все же выберете одно- , или двухкомнатный хрущ в ипенях
но - в киеве)
в аренду, ессно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:07

  kingkongovets написав:..вы не путайте айрбнб и долгосрок..

а я не путаю. Например,
https://warszawa.flagma.pl/ru/arenda-kvartir-o-1.html
Аналогично в Трибалтике.
В ЗЕ не уверен, там снимали по букингу или аирбнб. Но, думаю, не составит проблемы найти
ЗЫ. Глянул Берлин - kein Problem! можно с мебелью, можно с техникой, можно комнату. Всё шо хошь. Полагаю, с учетом стоимости недвиги там , обставить ее техникой - сущие пустяки
Востаннє редагувалось sequence в Сер 18 сер, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:думаю из всех вариантов, которых у вас «на 100 порядков больше» (бгг) вы все же выберете одно- двухкомнатный хрущ в ипенях
но - в киеве)
в аренду, ессно
влажные мечты лэндорда чтобы арендатору было некуда деться и он до конца дней терпел хрущ со старым тв и неадекватным ценником. Уровень базарной торговки которая думает если человек привык покупать у нее картошку, то это навсегда. Не принимайте свой счёт, не один вы так думаете. Кстати это киевский синдром, в других городах лендлорды вели себя скромнее, и подтекста "куда ты денешься" никогда не звучало.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 сер, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:15

  Frant написав:
  Type1 написав:мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
ваша позиція - також підтверджує мою вивірену багаторічним досвідом думку, що орендарів слід тримати в їжакових рукавицях. І не давати їм свинячити в квартирі. При необхідності - швидко їх міняти. Ще краще - навчитись розбиратись в людях і брати адекватних орендарів. Це приходить з часом і досвідом.


ммм... самдурак - это прям солидно :mrgreen:

Я могу обосновать свою позицию, цитируя Ваши тезисы.
Вы не сможете обосновать, цитируя меня ничего про "свинячити в квартирі"
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тепер зрозуміла ваша схильність до скиглення й скавучання - з такою політикою і ЦА на квартири буде відповідною, все ваше оточення тільки й те робить, що скиглить і скавучить
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:23

  Vlad442 написав:
  Type1 написав:[
Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.

Про мобильность арендаторов. Половина почему-то снимает совсем не возле работы (и даже не по прямой линии транспорта) и потом ездит через весь город. Я этого не могу понять.


В моем случае, 1я аренда была поиск наиболее допустимого варианта на наиболее скромный бюджет. Потом менял жилье на лучшее, но уже был привязан школой, соответственно локация ограничена.
В любом случая, при смене работы человек может остаться в районе, который ранее был более удобен, просто из-за роста лояльности к месту, в котором живешь.
У меня есть знакомые, которые живут в ДВРЗ и любят ДВРЗ, а работают на правом береге.
Это не из разряда рационального. Эмоции.
Востаннє редагувалось Type1 в Сер 18 сер, 2021 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Type1
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:24

  Faceless написав:
  Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тепер зрозуміла ваша схильність до скиглення й скавучання - з такою політикою і ЦА на квартири буде відповідною, все ваше оточення тільки й те робить, що скиглить і скавучить

Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово))) є одна така в мене, спеціально для великих естетів.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 18 сер, 2021 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:26

  Frant написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тепер зрозуміла ваша схильність до скиглення й скавучання - з такою політикою і ЦА на квартири буде відповідною, все ваше оточення тільки й те робить, що скиглить і скавучить

Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово)))

Що, навіть доплатили би?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:30

  Faceless написав:
  Frant написав:
  Faceless написав:Тепер зрозуміла ваша схильність до скиглення й скавучання - з такою політикою і ЦА на квартири буде відповідною, все ваше оточення тільки й те робить, що скиглить і скавучить

Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово)))

Що, навіть доплатили би?

Навянвсть чи відсутність пральної машини не впливає на ціну оренди.
Є квартиранти з своєю пральною машиною і навіть своїми меблями. Їм так подобається.

Вау, Фейслес - ви ж тримаєте собаку! На жаль, орендарів з собаками і котами - я не приймаю.
Лише з акваріумними рибками)))
Frant
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