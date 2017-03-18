Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:..вы не путайте айрбнб и долгосрок..
а я не путаю. Например, https://warszawa.flagma.pl/ru/arenda-kvartir-o-1.html Аналогично в Трибалтике. В ЗЕ не уверен, там снимали по букингу или аирбнб. Но, думаю, не составит проблемы найти ЗЫ. Глянул Берлин - kein Problem! можно с мебелью, можно с техникой, можно комнату. Всё шо хошь. Полагаю, с учетом стоимости недвиги там , обставить ее техникой - сущие пустяки
Востаннє редагувалось sequence в Сер 18 сер, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:думаю из всех вариантов, которых у вас «на 100 порядков больше» (бгг) вы все же выберете одно- двухкомнатный хрущ в ипенях но - в киеве) в аренду, ессно
влажные мечты лэндорда чтобы арендатору было некуда деться и он до конца дней терпел хрущ со старым тв и неадекватным ценником. Уровень базарной торговки которая думает если человек привык покупать у нее картошку, то это навсегда. Не принимайте свой счёт, не один вы так думаете. Кстати это киевский синдром, в других городах лендлорды вели себя скромнее, и подтекста "куда ты денешься" никогда не звучало.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 сер, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Type1 написав:мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
ваша позиція - також підтверджує мою вивірену багаторічним досвідом думку, що орендарів слід тримати в їжакових рукавицях. І не давати їм свинячити в квартирі. При необхідності - швидко їх міняти. Ще краще - навчитись розбиратись в людях і брати адекватних орендарів. Це приходить з часом і досвідом.
ммм... самдурак - это прям солидно
Я могу обосновать свою позицию, цитируя Ваши тезисы. Вы не сможете обосновать, цитируя меня ничего про "свинячити в квартирі"
Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин. най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тепер зрозуміла ваша схильність до скиглення й скавучання - з такою політикою і ЦА на квартири буде відповідною, все ваше оточення тільки й те робить, що скиглить і скавучить
Type1 написав:[ Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.
Про мобильность арендаторов. Половина почему-то снимает совсем не возле работы (и даже не по прямой линии транспорта) и потом ездит через весь город. Я этого не могу понять.
В моем случае, 1я аренда была поиск наиболее допустимого варианта на наиболее скромный бюджет. Потом менял жилье на лучшее, но уже был привязан школой, соответственно локация ограничена. В любом случая, при смене работы человек может остаться в районе, который ранее был более удобен, просто из-за роста лояльности к месту, в котором живешь. У меня есть знакомые, которые живут в ДВРЗ и любят ДВРЗ, а работают на правом береге. Это не из разряда рационального. Эмоции.
Востаннє редагувалось Type1 в Сер 18 сер, 2021 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин. най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тепер зрозуміла ваша схильність до скиглення й скавучання - з такою політикою і ЦА на квартири буде відповідною, все ваше оточення тільки й те робить, що скиглить і скавучить
Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово))) є одна така в мене, спеціально для великих естетів.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 18 сер, 2021 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин. най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.
Тепер зрозуміла ваша схильність до скиглення й скавучання - з такою політикою і ЦА на квартири буде відповідною, все ваше оточення тільки й те робить, що скиглить і скавучить
Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово)))