Додано: Сер 18 сер, 2021 12:41

trololo написав: rjkz написав: Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.

Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.



забавно это слышать от раньте средней руки забавно это слышать от раньте средней руки

Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.