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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8355835683578358

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 66
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
5%
3
3. 1050 - 1200
11%
7
4. 1201 - 1300
11%
7
5. 1301 - 1400
14%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
8%
5
9. Більше 1800
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:33

  Ромасик написав:парковка на галактоне:

На галоктоне только начало веселой жизни, сплошная парковка, и это галактика ещё не заселилась. Эвакуаторы могут работать круглосуточно. Но проще вводить систему когда инспекторы могут штраф оставлять под дворниками, как за границей. Бюджет можно наполнять рекордными темпами.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово)))

И без унитаза. Чтобы не только не свинячил, но и не гадил в квартире
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:41

  trololo написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.


забавно это слышать от раньте средней руки :mrgreen:

Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.
Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:57

  kingkongovets написав:
Type1 написав:Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей


и вы абсолютно правы)
чисто для инфы - а опыт аренды новостроев со свежим ремонтом у вас был?

Не было. сначала тупо не потянул был, потом копил на первый взнос)
Думаю, среди арендодателей, купивших квартиру под аренду, должна быть ситуация лучше.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:57

а может быть такое, что зомбаки квадратных метров так себя накручивают в процессе общения, что пробивают новые уровни самооценки происходящего?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:59

  hume написав:
  trololo написав:
  rjkz написав:Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.


забавно это слышать от раньте средней руки :mrgreen:

Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.
Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.

Аналогічно, але біля ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Type1 написав:Думаю, среди арендодателей, купивших квартиру под аренду, должна быть ситуация лучше.


отож
а в спадковых бабушатниках да, адекватных хозяев мало
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:23

  Grand Touring написав:а может быть такое, что зомбаки квадратных метров так себя накручивают в процессе общения, что пробивают новые уровни самооценки происходящего?

Меня тоже бесит этот рост. Это несправедливо, что в Киеве растет, а в Черкассах не растет. Но что делать? + в этом и ваша прямая вина есть - нечего черкасчан (или черкасцев?) массово в Польшу отправлять.
airmax78
 
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