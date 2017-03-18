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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:33
Ромасик написав:
парковка на галактоне:
На галоктоне только начало веселой жизни, сплошная парковка, и это галактика ещё не заселилась. Эвакуаторы могут работать круглосуточно. Но проще вводить систему когда инспекторы могут штраф оставлять под дворниками, как за границей. Бюджет можно наполнять рекордными темпами.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:34
Frant написав:
Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово)))
И без унитаза. Чтобы не только не свинячил, но и не гадил в квартире
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:41
trololo написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
забавно это слышать от раньте средней руки
Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.
Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:57
kingkongovets написав:
Type1 написав:Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
и вы абсолютно правы)
чисто для инфы - а опыт аренды новостроев со свежим ремонтом у вас был?
Не было. сначала тупо не потянул был, потом копил на первый взнос)
Думаю, среди арендодателей, купивших квартиру под аренду, должна быть ситуация лучше.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:57
а может быть такое, что зомбаки квадратных метров так себя накручивают в процессе общения, что пробивают новые уровни самооценки происходящего?
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:59
hume написав: trololo написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
забавно это слышать от раньте средней руки
Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.
Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.
Аналогічно, але біля ШРТ.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:09
Type1 написав:Думаю, среди арендодателей, купивших квартиру под аренду, должна быть ситуация лучше.
отож
а в спадковых бабушатниках да, адекватных хозяев мало
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:23
Grand Touring написав:
а может быть такое, что зомбаки квадратных метров так себя накручивают в процессе общения, что пробивают новые уровни самооценки происходящего?
Меня тоже бесит этот рост. Это несправедливо, что в Киеве растет, а в Черкассах не растет. Но что делать? + в этом и ваша прямая вина есть - нечего черкасчан (или черкасцев?) массово в Польшу отправлять.
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