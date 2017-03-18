|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:33
Ромасик написав:
парковка на галактоне:
На галоктоне только начало веселой жизни, сплошная парковка, и это галактика ещё не заселилась. Эвакуаторы могут работать круглосуточно. Но проще вводить систему когда инспекторы могут штраф оставлять под дворниками, как за границей. Бюджет можно наполнять рекордными темпами.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8141
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 879 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:34
Frant написав:
Фейслес, ось вам персонально я здав би квартиру без пральної машини. Принципово)))
И без унитаза. Чтобы не только не свинячил, но и не гадил в квартире
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12591
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 1433 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:41
trololo написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
забавно это слышать от раньте средней руки
Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.
Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8141
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 879 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:57
kingkongovets написав:
Type1 написав:Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей
и вы абсолютно правы)
чисто для инфы - а опыт аренды новостроев со свежим ремонтом у вас был?
Не было. сначала тупо не потянул был, потом копил на первый взнос)
Думаю, среди арендодателей, купивших квартиру под аренду, должна быть ситуация лучше.
-
Type1
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 12.08.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:59
hume написав: trololo написав: rjkz написав:
Жить в аренде сейчас имеет гораздо больше плюсов чем владеть своим.
забавно это слышать от раньте средней руки
Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.
Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.
Аналогічно, але біля ШРТ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25699
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1270 раз.
- Подякували: 1979 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:09
Type1 написав:Думаю, среди арендодателей, купивших квартиру под аренду, должна быть ситуация лучше.
отож
а в спадковых бабушатниках да, адекватных хозяев мало
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9612
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1296 раз.
- Подякували: 2160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:23
Grand Touring написав:
а может быть такое, что зомбаки квадратных метров так себя накручивают в процессе общения, что пробивают новые уровни самооценки происходящего?
Меня тоже бесит этот рост. Это несправедливо, что в Киеве растет, а в Черкассах не растет. Но что делать? + в этом и ваша прямая вина есть - нечего черкасчан (или черкасцев?) массово в Польшу отправлять.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39431
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4813 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:59
airmax78 написав: Grand Touring написав:
а может быть такое, что зомбаки квадратных метров так себя накручивают в процессе общения, что пробивают новые уровни самооценки происходящего?
Меня тоже бесит этот рост. Это несправедливо, что в Киеве растет, а в Черкассах не растет. Но что делать? + в этом и ваша прямая вина есть - нечего черкасчан (или черкасцев?) массово в Польшу отправлять.
А де зРадіо? Тут 12 днів до піке. Невже не прийде на таку визначну подію?
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16320
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:59
sequence написав:
[
Моменты с техникой вообще самые любопытные и лично мне неясно, как считать ее амортизацию, ведь речь идет не только о стиралке - бывают еще посудомойки, пылесосы, газовые котлы, электроплиты, духовки, иногда утюги...
Собственник каждому арендатору дает регламент пользования техникой? Я о таком не слышал. Цена вопроса немаленькая и мне очень интересно, как поступают флетлорды в случае периодических поломок бытовой техники
Это бред. Исправность всей техники лежит на арендодателе, поэтому нельзя на ней экономить покупая изначально швах. Есть допустимая амортизация всей квартиры, но, как то очень часто слышу от новых арендоторов, что на прошлой аренде их пытались поиметь на залоговой сумме приписывая все поломки и недочёты, которые были до них. Здесь зависит исключительно от наглости арендодателя.
За все время лишь однажды пришлось вычесть крупную сумму из залога. Арендатор набил турниров в комнате и остались дырки, так же немного порвал диван. С радостью признал и предложил вычесть из залога.
И опять таки возвращаюсь к сегментам аренды. Почему то только в дешевом сегменте амортизация на порядок выше+ постоянно пытаются наипать при съезде зубами выдирая залог, маскируя разваленное/ оторванное/отгрызанное етс. В более дорогом люди сами показывают на проепки и предлагают возместить.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8141
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 879 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 14:40
Первый написав:
..
А де зРадіо? Тут 12 днів до піке. Невже не прийде на таку визначну подію?
Отдыхают люди, сил набираются перед новыми высотами парапланирования.
Кого не спрошу, на осень все готовятся парапланировать в теплых восходящих потоках горного воздуха
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5624
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 1468 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21283
|3819336
|
|
|510
|266668
|
|
|20
|48879
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|