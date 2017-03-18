|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:03
Serg-ik написав: Type1 написав:
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким
Кинескопный телек может представлять для кого-то ценность. У меня недавно попросили хоть какой-то телек и подключить кабельное, а я уже все по-выкидывал, когда меня в свое время просили "забрать".Часто арендаторы думают, что у арендодателя есть где-то склад для ненужных вещей.
Например "вывезите диван, я куплю/привезу себе кровать, мне так удобней". Или тот же "индезит и холодильник атлант". Что отвечать? Куда мне вывозить? Это нужно было оговаривать на берегу, перед тем, как снимать "я сниму квартиру только если вы вывезете то и то", а я бы уже думал, нужна мне эта морока, или подождать следующего арендатора, без таких запросов.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 18 сер, 2021 15:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8330
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1809 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:04
До речі кличко відмовився підвищувати тарифи на тепло для хрущиководів. Тариф на електрику знизили. І шо тепер робити? Пару місяців незрозумілих надій на цей фактор зійшов на пшик.
ЗРадіо, ЩО РОБИТИ?
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16320
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:07
Первый написав:
ЗРадіо, ЩО РОБИТИ?
повышай качество своей дешёвой клоунады
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 12591
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 1433 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:10
Frant написав:
Навянвсть чи відсутність пральної машини не впливає на ціну оренди.
Є квартиранти з своєю пральною машиною і навіть своїми меблями. Їм так подобається.
Еще как влияет. Люди со своей мебелью и техникой изначально снимают недорого, а потом в итоге выдавливают из лендлорда цену еще дешевле рыночной. Им трудно поднимать цену, потому что ненависти в ответ будет выше крыши - им просто некуда со всем своим барахлом переезжать.
Попытки сэкономить и сдать квартиру без стиралки еще 10 лет назад вызывали вопрос "как без стиралки, а как же стирать, вы, конечно, докупите". Сейчас это такой же стандарт комплектации, как и унитаз.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8330
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1809 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21283
|3819336
|
|
|510
|266668
|
|
|20
|48879
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|