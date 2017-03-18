Додано: Сер 18 сер, 2021 15:03

Serg-ik написав: Type1 написав: Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант

есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким

Кинескопный телек может представлять для кого-то ценность. У меня недавно попросили хоть какой-то телек и подключить кабельное, а я уже все по-выкидывал, когда меня в свое время просили "забрать".Например "вывезите диван, я куплю/привезу себе кровать, мне так удобней". Или тот же "индезит и холодильник атлант". Что отвечать? Куда мне вывозить? Это нужно было оговаривать на берегу, перед тем, как снимать "я сниму квартиру только если вы вывезете то и то", а я бы уже думал, нужна мне эта морока, или подождать следующего арендатора, без таких запросов.