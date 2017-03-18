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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8357835883598360>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 67
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
7%
5
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:03

  Serg-ik написав:
  Type1 написав:Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант

есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким

Кинескопный телек может представлять для кого-то ценность. У меня недавно попросили хоть какой-то телек и подключить кабельное, а я уже все по-выкидывал, когда меня в свое время просили "забрать".

Часто арендаторы думают, что у арендодателя есть где-то склад для ненужных вещей. Например "вывезите диван, я куплю/привезу себе кровать, мне так удобней". Или тот же "индезит и холодильник атлант". Что отвечать? Куда мне вывозить? Это нужно было оговаривать на берегу, перед тем, как снимать "я сниму квартиру только если вы вывезете то и то", а я бы уже думал, нужна мне эта морока, или подождать следующего арендатора, без таких запросов.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 18 сер, 2021 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:04

До речі кличко відмовився підвищувати тарифи на тепло для хрущиководів. Тариф на електрику знизили. І шо тепер робити? Пару місяців незрозумілих надій на цей фактор зійшов на пшик.

ЗРадіо, ЩО РОБИТИ?
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:ЗРадіо, ЩО РОБИТИ?
повышай качество своей дешёвой клоунады
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Навянвсть чи відсутність пральної машини не впливає на ціну оренди.
Є квартиранти з своєю пральною машиною і навіть своїми меблями. Їм так подобається.

Еще как влияет. Люди со своей мебелью и техникой изначально снимают недорого, а потом в итоге выдавливают из лендлорда цену еще дешевле рыночной. Им трудно поднимать цену, потому что ненависти в ответ будет выше крыши - им просто некуда со всем своим барахлом переезжать.
Попытки сэкономить и сдать квартиру без стиралки еще 10 лет назад вызывали вопрос "как без стиралки, а как же стирать, вы, конечно, докупите". Сейчас это такой же стандарт комплектации, как и унитаз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:39

вот стиралка как опция.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1kv-ber ... 6ef531de9e
в бабушатниках отсутствие стиралки не редкость.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:41

  hume написав:
  Ромасик написав:парковка на галактоне:

На галоктоне только начало веселой жизни, сплошная парковка, и это галактика ещё не заселилась. Эвакуаторы могут работать круглосуточно. Но проще вводить систему когда инспекторы могут штраф оставлять под дворниками, как за границей. Бюджет можно наполнять рекордными темпами.

там гадят с БЦ напротив. На выходных там более менее тротуар пустой. Для жильцов галактона будет паркинг. Жду его открытия, интересно влияние на двор. Будет ли СГ как-то загонять народ туда?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:47

  hume написав:И опять таки возвращаюсь к сегментам аренды. Почему то только в дешевом сегменте амортизация на порядок выше+ постоянно пытаются наипать при съезде зубами выдирая залог, маскируя разваленное/ оторванное/отгрызанное етс. В более дорогом люди сами показывают на проепки и предлагают возместить.

ни разу такого не встречал. Скорее наоборот всё пох. Но слышал о случаях, когда арендодатель предлагал скинуться на новую стиралку 50/50.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Тариф на електрику знизили


Можно подробнее? в каком месте снизили если по-факту нет?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:05

  Ромасик написав:вот стиралка как опция.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1kv-ber ... 6ef531de9e
в бабушатниках отсутствие стиралки не редкость.

суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:20

  sequence написав:
  Ромасик написав:вот стиралка как опция.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1kv-ber ... 6ef531de9e
в бабушатниках отсутствие стиралки не редкость.

суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком

Вы балованый. Это "чистая, аккуратная, после косметического ремонта"
Вот суровее, но не предел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2k ... derIndex=2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... 88435c28d4
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dekabri ... derIndex=1
Serg-ik
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