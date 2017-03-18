Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Type1 написав:Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант
есть вещи и посложнее: не хотят забирать кинескопный телевизор, уже вторая квартира с таким
Кинескопный телек может представлять для кого-то ценность. У меня недавно попросили хоть какой-то телек и подключить кабельное, а я уже все по-выкидывал, когда меня в свое время просили "забрать".
Часто арендаторы думают, что у арендодателя есть где-то склад для ненужных вещей. Например "вывезите диван, я куплю/привезу себе кровать, мне так удобней". Или тот же "индезит и холодильник атлант". Что отвечать? Куда мне вывозить? Это нужно было оговаривать на берегу, перед тем, как снимать "я сниму квартиру только если вы вывезете то и то", а я бы уже думал, нужна мне эта морока, или подождать следующего арендатора, без таких запросов.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 18 сер, 2021 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Навянвсть чи відсутність пральної машини не впливає на ціну оренди. Є квартиранти з своєю пральною машиною і навіть своїми меблями. Їм так подобається.
Еще как влияет. Люди со своей мебелью и техникой изначально снимают недорого, а потом в итоге выдавливают из лендлорда цену еще дешевле рыночной. Им трудно поднимать цену, потому что ненависти в ответ будет выше крыши - им просто некуда со всем своим барахлом переезжать. Попытки сэкономить и сдать квартиру без стиралки еще 10 лет назад вызывали вопрос "как без стиралки, а как же стирать, вы, конечно, докупите". Сейчас это такой же стандарт комплектации, как и унитаз.
На галоктоне только начало веселой жизни, сплошная парковка, и это галактика ещё не заселилась. Эвакуаторы могут работать круглосуточно. Но проще вводить систему когда инспекторы могут штраф оставлять под дворниками, как за границей. Бюджет можно наполнять рекордными темпами.
там гадят с БЦ напротив. На выходных там более менее тротуар пустой. Для жильцов галактона будет паркинг. Жду его открытия, интересно влияние на двор. Будет ли СГ как-то загонять народ туда?
hume написав:И опять таки возвращаюсь к сегментам аренды. Почему то только в дешевом сегменте амортизация на порядок выше+ постоянно пытаются наипать при съезде зубами выдирая залог, маскируя разваленное/ оторванное/отгрызанное етс. В более дорогом люди сами показывают на проепки и предлагают возместить.
ни разу такого не встречал. Скорее наоборот всё пох. Но слышал о случаях, когда арендодатель предлагал скинуться на новую стиралку 50/50.