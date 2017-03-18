RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8357835883598360

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 67
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
7%
5
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:27

  Slon_Nosov написав:
  Первый написав:Тариф на електрику знизили


Можно подробнее? в каком месте снизили если по-факту нет?

с 1.10. до 250кВт/мес ПА1.44)
Прохожий
 
Повідомлень: 12368
З нами з: 05.06.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:33

  Serg-ik написав:
  sequence написав:
  Ромасик написав:вот стиралка как опция.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1kv-ber ... 6ef531de9e
в бабушатниках отсутствие стиралки не редкость.

суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком

Вы балованый. Это "чистая, аккуратная, после косметического ремонта"
Вот суровее, но не предел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2k ... derIndex=2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... 88435c28d4
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dekabri ... derIndex=1

ничего не суровее, у ваших есть СВЧ и м/п окна.
Ромасик
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 30.03.15
Подякував: 519 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:33

  Serg-ik написав:
  sequence написав: суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком

Вы балованый. Это "чистая, аккуратная, после косметического ремонта"
Вот суровее, но не предел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2k ... derIndex=2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... 88435c28d4
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dekabri ... derIndex=1

интересно зачем вы тратите время на просмотр подобного супершлака?
готовите пути к отступлению с Сырца?
Прохожий
 
Повідомлень: 12368
З нами з: 05.06.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:40

  Ромасик написав:
  Serg-ik написав:
  sequence написав: суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком

Вы балованый. Это "чистая, аккуратная, после косметического ремонта"
Вот суровее, но не предел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2k ... derIndex=2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... 88435c28d4
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dekabri ... derIndex=1

ничего не суровее, у ваших есть СВЧ и м/п окна.

там где СВЧ вообще кухня не вписывается в общую стилистику квартиры
и кстати не раскрыта тема с/У :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12368
З нами з: 05.06.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:46

В девелоперской компании Stolitsa Group объявили об остановке строительства трех ЖК, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада", с понедельника, 16 августа. Остановить должны были и финансирование строительства.

Об этом сообщил гендиректор "Столица Групп" Эдуард Соколовский, передает LIGA.net.

Речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". По словам гендиректора Stolitsa Group, остановка работ связана с невыполнением меморандума о достройке со стороны представителей "Эврики". Они якобы не согласились подписать график достройки. Источник: https://biz.censor.net/n3283461
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12594
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:интересно зачем вы тратите время на просмотр подобного супершлака?

потрачено 3 минуты
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12594
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:50

  Frant написав:Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.
най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.

Тому що свою пральну машину орендар буде берегти. :mrgreen:

3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку. :mrgreen:
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант :mrgreen:[/quote]
+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо(((( :mrgreen:[/quote]
Все добро заносит мувинговая компания за 3кгрн, я же написал. Дам еще сотку сверху на пиво грузчикам, если они были осторожны.
Еще заказать клининговую компанию.
Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.

Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей[/quote]
Интересно было бы посмотреть на Вас, если вдруг станете лендлордом и будет кто то угандошивать нажитое непосильным трудом. Как тогда запоете.
asin
 
Повідомлень: 258
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:54

  Serg-ik написав:
  sequence написав:
  Ромасик написав:вот стиралка как опция.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1kv-ber ... 6ef531de9e
в бабушатниках отсутствие стиралки не редкость.

суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком

Вы балованый. Это "чистая, аккуратная, после косметического ремонта"
Вот суровее, но не предел
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2k ... derIndex=2
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... 88435c28d4
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dekabri ... derIndex=1

А, ну раз так, то ти "ай мАлАдЕц!", раз налаштовуєш себе на РЕАЛЬНІСТЬ в недалекому майбутньому :mrgreen:
Сам розумієш, що твої казочки лендлорду("ніхто дорожче ваш бабушатнік не візьме") непрокатять! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8357835883598360
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2127, 2128, 2129
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21283 3819524
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 14:52
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266677
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48883
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33827)
18.08.2021 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.