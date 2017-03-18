с 1.10. до 250кВт/мес ПА1.44)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:27
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:33
ничего не суровее, у ваших есть СВЧ и м/п окна.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:33
интересно зачем вы тратите время на просмотр подобного супершлака?
готовите пути к отступлению с Сырца?
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:40
там где СВЧ вообще кухня не вписывается в общую стилистику квартиры
и кстати не раскрыта тема с/У
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:46
В девелоперской компании Stolitsa Group объявили об остановке строительства трех ЖК, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада", с понедельника, 16 августа. Остановить должны были и финансирование строительства.
Об этом сообщил гендиректор "Столица Групп" Эдуард Соколовский, передает LIGA.net.
Речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". По словам гендиректора Stolitsa Group, остановка работ связана с невыполнением меморандума о достройке со стороны представителей "Эврики". Они якобы не согласились подписать график достройки. Источник:
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:50
3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку.
Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант [/quote]
+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо(((( [/quote]
Все добро заносит мувинговая компания за 3кгрн, я же написал. Дам еще сотку сверху на пиво грузчикам, если они были осторожны.
Еще заказать клининговую компанию.
Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.
Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение о большинстве арендодателей[/quote]
Интересно было бы посмотреть на Вас, если вдруг станете лендлордом и будет кто то угандошивать нажитое непосильным трудом. Как тогда запоете.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:54
А, ну раз так, то ти "ай мАлАдЕц!", раз налаштовуєш себе на РЕАЛЬНІСТЬ в недалекому майбутньому
Сам розумієш, що твої казочки лендлорду("ніхто дорожче ваш бабушатнік не візьме") непрокатять!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|