Додано: Сер 18 сер, 2021 16:50

Frant написав: Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.

най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.



Тому що свою пральну машину орендар буде берегти. Я - прихильник здачі квартир в оренду - без пральних машин.най орендар сам затягує раз в кілька років свою пральну машину на 3-й чи 4-й поверх без ліфта, і най сам її ремонтує через три роки користування.Тому що свою пральну машину орендар буде берегти.

3 000 грн переезд со стиралкой, холодильником и еще кучей котомок с книгами, посудой и платицами жены, включая упаковку.Самое сложное - убедить арендодателя забрать его ср*ный индезит и холодильник атлант[/quote]+ Потрібно відслюнявити при переїзді ріелтору 1/2 місячної орендної плати + своє добро спочатку знести з 4-го поверха без ліфта, а потім - затягти, можливо, знову на 4-й поверх без ліфта. А добра у орендарів чимало, не в голодні 1960-ті роки живемо(((([/quote]Все добро заносит мувинговая компания за 3кгрн, я же написал. Дам еще сотку сверху на пиво грузчикам, если они были осторожны.Еще заказать клининговую компанию.Поэтому я ранее писал rjkz, что переезд - дорогое удовольствие и выгодность и мобильность при аренде в сравнении с ипотекой - не совсем очевидна.Но Ваша позиция подтверждает, мое невысокое мнение оарендодателей[/quote]Интересно было бы посмотреть на Вас, если вдруг станете лендлордом и будет кто то угандошивать нажитое непосильным трудом. Как тогда запоете.