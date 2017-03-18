Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Та забудьте тих "до 100кВт"!!! Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!! Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Так ви зробили це разом. Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься
Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!! Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Симя без дитини тоже норм вписывается, а тем более, если есть газ, ЦО и ГВ.
Serg-ik написав:В девелоперской компании Stolitsa Group объявили об остановке строительства трех ЖК, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада", с понедельника, 16 августа. Остановить должны были и финансирование строительства.
Об этом сообщил гендиректор "Столица Групп" Эдуард Соколовский, передает LIGA.net.
Речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". По словам гендиректора Stolitsa Group, остановка работ связана с невыполнением меморандума о достройке со стороны представителей "Эврики". Они якобы не согласились подписать график достройки. Источник: https://biz.censor.net/n3283461
шо ж такоє, параплан вийшов в космас?
Эврике сказали ждать 2030 года, и она устроили бунт.
Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!! Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Так ви зробили це разом. Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься
Но, главное, что не - барыги
Так і раніше сім'я з однією дитиною НЕ ВПИСУВАЛАСЬ В 100кВт. Тож і раніше - була лиш маніпуляція/популізм про "до 100кВт"! Жили по-новому!
Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!! Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Так ви зробили це разом. Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься
Но, главное, что не - барыги
Так і раніше сім'я з однією дитиною НЕ ВПИСУВАЛАСЬ В 100кВт. Тож і раніше - була лиш маніпуляція/популізм про "до 100кВт"! Жили по-новому!
Долярчик, ти хоч раз платив за світло сам, чи все теща робила? Навіть якщо ти 1000 кВт накрутив, за 100 перших платилось по 0.9 грн.