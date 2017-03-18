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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8358835983608361

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 67
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
7%
5
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:21

  Прохожий написав:
  Slon_Nosov написав:
  Первый написав:Тариф на електрику знизили


Можно подробнее? в каком месте снизили если по-факту нет?

с 1.10. до 250кВт/мес ПА1.44)


после отмены льготных 100 квт по 0,9 коп, цена выросла. даже после нынешней "скидки"!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) :D
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:45

  Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) :D
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!

Так ви зробили це разом.
Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься

Но, главное, что не - барыги
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:50

  Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) :D
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!

Симя без дитини тоже норм вписывается, а тем более, если есть газ, ЦО и ГВ.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:51

  flyman написав:
  Serg-ik написав:В девелоперской компании Stolitsa Group объявили об остановке строительства трех ЖК, которые ранее строил обанкротившийся банк АО АКБ "Аркада", с понедельника, 16 августа. Остановить должны были и финансирование строительства.

Об этом сообщил гендиректор "Столица Групп" Эдуард Соколовский, передает LIGA.net.

Речь идет о строительстве 39 домов жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". По словам гендиректора Stolitsa Group, остановка работ связана с невыполнением меморандума о достройке со стороны представителей "Эврики". Они якобы не согласились подписать график достройки. Источник: https://biz.censor.net/n3283461

шо ж такоє, параплан вийшов в космас?

Эврике сказали ждать 2030 года, и она устроили бунт.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сержик, напевно, тільки на роботі читає форум...
Але, може підгляне і з дому - я йому тут написав, що у майбутнього початківця-лендлорда Успіха є/були благородні наміри що-до орендарів! :D
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 18 сер, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:00

  flyman написав:
  sequence написав:
  Ромасик написав:вот стиралка как опция.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1kv-ber ... 6ef531de9e
в бабушатниках отсутствие стиралки не редкость.

суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком

оренда 240 уїв, ака ж то риночна ціна, 60куїв, і "рентабельність", більше чим депо % в привата в уях

нет там таких цен, от 40К, и выходим на законные 7%.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 57a8bf9681
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:03

  pesikot написав:
  Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) :D
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!

Так ви зробили це разом.
Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься

Но, главное, что не - барыги

Так і раніше сім'я з однією дитиною НЕ ВПИСУВАЛАСЬ В 100кВт.
Тож і раніше - була лиш маніпуляція/популізм про "до 100кВт"!
Жили по-новому! :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:28

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) :D
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!

Так ви зробили це разом.
Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься

Но, главное, что не - барыги

Так і раніше сім'я з однією дитиною НЕ ВПИСУВАЛАСЬ В 100кВт.
Тож і раніше - була лиш маніпуляція/популізм про "до 100кВт"!
Жили по-новому! :mrgreen: :lol:

Долярчик, ти хоч раз платив за світло сам, чи все теща робила? Навіть якщо ти 1000 кВт накрутив, за 100 перших платилось по 0.9 грн.
kyk
 
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