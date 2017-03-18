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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 сер, 2021 19:06
kyk написав: Успіх написав: pesikot написав:
[Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід)
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Так ви зробили це разом.
Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься
Но, главное, что не - барыги
Так і раніше сім'я з однією дитиною НЕ ВПИСУВАЛАСЬ В 100кВт.
Тож і раніше - була лиш маніпуляція/популізм про "до 100кВт"!
Жили по-новому!
-----
Долярчик, ти хоч раз платив за світло сам, чи все теща робила? Навіть якщо ти 1000 кВт накрутив, за 100 перших платилось по 0.9 грн.[/quot
------
Я цього не знав, так як в моєму будинку/новобуді і досі світло "не розпущене" по квартирах, і з самого початку і до сьогодні платимо по 1,68, хоч маємо двох-зонні лічильники, а скористатись ними не можемо!(до сих пір Голова ОСББ бігає/списує покази з лічильників щомісяця)
Якась там тупа бюрократія!
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Додано: Сер 18 сер, 2021 19:10
flyman написав: hume написав: trololo написав:
забавно это слышать от раньте средней руки
Я такое слышал и от арендаторов. Особенно про однушки. То есть есть категория людей, которые не видят смысла покупать что-то на что хватает. Чтоб потом несколько раз продавать и покупать другое. Покупка должна быть осознанной для семьи, хорошей, большой квартиры без существенных компромиссов, в нормальной локации, рядом со школой для детей, прогулочными зогнами и тд и тп.
Иначе вы привязывание сябя к однушке, но зато своё. Я изначально в Киеве жил в 5-6 разных локациях, менял аренду в зависимости от своих потребностей, хотя мог себе позволить что то. При этом понял, что есть районы, которые ну вообще мне не подходят.
Аналогічно, але біля ШРТ.
Может не кавалирки покупать, а 1 жд вагон? и кататься на нем вокруг Киева.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 19:20
hume написав: sequence написав:
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Моменты с техникой вообще самые любопытные и лично мне неясно, как считать ее амортизацию, ведь речь идет не только о стиралке - бывают еще посудомойки, пылесосы, газовые котлы, электроплиты, духовки, иногда утюги...
Собственник каждому арендатору дает регламент пользования техникой? Я о таком не слышал. Цена вопроса немаленькая и мне очень интересно, как поступают флетлорды в случае периодических поломок бытовой техники
Это бред. Исправность всей техники лежит на арендодателе, поэтому нельзя на ней экономить покупая изначально швах. Есть допустимая амортизация всей квартиры, но, как то очень часто слышу от новых арендоторов, что на прошлой аренде их пытались поиметь на залоговой сумме приписывая все поломки и недочёты, которые были до них. Здесь зависит исключительно от наглости арендодателя.
За все время лишь однажды пришлось вычесть крупную сумму из залога. Арендатор набил турниров в комнате и остались дырки, так же немного порвал диван. С радостью признал и предложил вычесть из залога.
И опять таки возвращаюсь к сегментам аренды. Почему то только в дешевом сегменте амортизация на порядок выше+ постоянно пытаются наипать при съезде зубами выдирая залог, маскируя разваленное/ оторванное/отгрызанное етс. В более дорогом люди сами показывают на проепки и предлагают возместить.
У одних, деньги - это самое главное в жизни, ради чего готовы на все.
У вторых - один из сопутствующих элементов жизни, к которому относятся вполне спокойно как к средству оплаты. в том числе по таким случаям. Это разная ментальность. Цивилизационный разрыв. Первым вторых не понять. "Я что, лох чтобы платить, если можно не платить?"
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Додано: Сер 18 сер, 2021 19:52
rjkz написав:
У одних, деньги - это самое главное в жизни, ради чего готовы на все.
У вторых - один из сопутствующих элементов жизни, к которому относятся вполне спокойно как к средству оплаты. в том числе по таким случаям. Это разная ментальность. Цивилизационный разрыв. Первым вторых не понять. "Я что, лох чтобы платить, если можно не платить?"
Для одних, съезд - как сопутствующий элемент жизни. Надо относится спокойно
Дети, школы, куча барахла - надо относится спокойно
Вы то сами детей из школы в школу переводили ?
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pesikot
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:00
pesikot написав: Успіх написав:
Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід)
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
Так ви зробили це разом.
Тебе повысили тарифы, а ты хаваешь это и радуешься
Но, главное, что не - барыги
Исходить желчью можете на политдискуссионной ветке.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:03
pesikot написав: rjkz написав:
У одних, деньги - это самое главное в жизни, ради чего готовы на все.
У вторых - один из сопутствующих элементов жизни, к которому относятся вполне спокойно как к средству оплаты. в том числе по таким случаям. Это разная ментальность. Цивилизационный разрыв. Первым вторых не понять. "Я что, лох чтобы платить, если можно не платить?"
Для одних, съезд - как сопутствующий элемент жизни. Надо относится спокойно
Дети, школы, куча барахла - надо относится спокойно
Вы то сами детей из школы в школу переводили ?
да
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:04
rjkz написав:
Может не кавалирки покупать, а 1 жд вагон? и кататься на нем вокруг Киева.
или устроиться проводником. тогда кавалирку покупать не нужно выдадут служебную с казенным электричеством и угольком.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:28
Успіх написав:
Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід)
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
У Натт первые 100 кВт считали днем по 0,9 грн., а ночью по 0,45 грн., кстати.
Но как оказалось, Вы вообще дупля не отстреливаете, что и как насчитывалось. Ну хоть у жены бы поинтересовались, прежде чем с апломбом рассказывать тут о том, кто и сколько может потреблять и как при этом потребление насчитывается, ладно?
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:33
Natt написав: Успіх написав:
Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід)
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
У Натт первые 100 кВт считали днем по 0,9 грн., а ночью по 0,45 грн., кстати.
Но как оказалось, Вы вообще дупля не отстреливаете, что и как насчитывалось. Ну хоть у жены бы поинтересовались, прежде чем с апломбом рассказывать тут о том, кто и сколько может потреблять и как при этом потребление насчитывается, ладно?
Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу, до якого підключив забудовник цілий мій будинок на три під'їзди.!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 18 сер, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:35
Успіх написав:
Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!
Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.
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