Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:40
Natt написав: Успіх написав:
Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!
Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.
Але, я ще мав на увазі, чи взагалі, хтось з сім'ї з трьох чел. вкладається в тих 100кВт, щоб не платити ні копійки по вищому тарифу?
Є багато таких сімей, які не перевищують тих "пільгових" 100кВт?
Успіх
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:04
Новость выделена красным, хотя Киева, это конечно же не касается...
https://korrespondent.net/ukraine/43886 ... -2021-hodu
Чукча2
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:50
в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.
Ромасик
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Додано: Сер 18 сер, 2021 21:54
Успіх написав: Natt написав: Успіх написав:
Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!
Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.
Але, я ще мав на увазі, чи взагалі, хтось з сім'ї з трьох чел. вкладається в тих 100кВт, щоб не платити ні копійки по вищому тарифу?
Є багато таких сімей, які не перевищують тих "пільгових" 100кВт?
то вы еще радуйтесь, что по 1,68, а не по 3 как для стройплощадки
Ромасик
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