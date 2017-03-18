RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8360836183628363

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 67
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
7%
5
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:40

  Natt написав:
  Успіх написав:Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!

Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.

Але, я ще мав на увазі, чи взагалі, хтось з сім'ї з трьох чел. вкладається в тих 100кВт, щоб не платити ні копійки по вищому тарифу?
Є багато таких сімей, які не перевищують тих "пільгових" 100кВт?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новость выделена красным, хотя Киева, это конечно же не касается...
https://korrespondent.net/ukraine/43886 ... -2021-hodu
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 03.12.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:50

  Чукча2 написав:Новость выделена красным, хотя Киева, это конечно же не касается...
https://korrespondent.net/ukraine/43886 ... -2021-hodu

в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.
Ромасик
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 30.03.15
Подякував: 520 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:54

  Успіх написав:
  Natt написав:
  Успіх написав:Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!

Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.

Але, я ще мав на увазі, чи взагалі, хтось з сім'ї з трьох чел. вкладається в тих 100кВт, щоб не платити ні копійки по вищому тарифу?
Є багато таких сімей, які не перевищують тих "пільгових" 100кВт?

то вы еще радуйтесь, что по 1,68, а не по 3 как для стройплощадки :lol:
Ромасик
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 30.03.15
Подякував: 520 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8360836183628363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2127, 2128, 2129
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21288 3820163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 21:22
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48886
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33829)
18.08.2021 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.