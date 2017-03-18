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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8360836183628363>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 67
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
7%
5
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:03

  pesikot написав:
  rjkz написав:У одних, деньги - это самое главное в жизни, ради чего готовы на все.
У вторых - один из сопутствующих элементов жизни, к которому относятся вполне спокойно как к средству оплаты. в том числе по таким случаям. Это разная ментальность. Цивилизационный разрыв. Первым вторых не понять. "Я что, лох чтобы платить, если можно не платить?"

Для одних, съезд - как сопутствующий элемент жизни. Надо относится спокойно
Дети, школы, куча барахла - надо относится спокойно

Вы то сами детей из школы в школу переводили ?


да
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Может не кавалирки покупать, а 1 жд вагон? и кататься на нем вокруг Киева.
или устроиться проводником. тогда кавалирку покупать не нужно выдадут служебную с казенным электричеством и угольком.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:28

  Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) :D
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!

У Натт первые 100 кВт считали днем по 0,9 грн., а ночью по 0,45 грн., кстати.
Но как оказалось, Вы вообще дупля не отстреливаете, что и как насчитывалось. Ну хоть у жены бы поинтересовались, прежде чем с апломбом рассказывать тут о том, кто и сколько может потреблять и как при этом потребление насчитывается, ладно?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:33

  Natt написав:
  Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!!
Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) :D
А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!

У Натт первые 100 кВт считали днем по 0,9 грн., а ночью по 0,45 грн., кстати.
Но как оказалось, Вы вообще дупля не отстреливаете, что и как насчитывалось. Ну хоть у жены бы поинтересовались, прежде чем с апломбом рассказывать тут о том, кто и сколько может потреблять и как при этом потребление насчитывается, ладно?

Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу, до якого підключив забудовник цілий мій будинок на три під'їзди.!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 18 сер, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:35

  Успіх написав:Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!

Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:40

  Natt написав:
  Успіх написав:Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!

Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.

Але, я ще мав на увазі, чи взагалі, хтось з сім'ї з трьох чел. вкладається в тих 100кВт, щоб не платити ні копійки по вищому тарифу?
Є багато таких сімей, які не перевищують тих "пільгових" 100кВт?
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новость выделена красным, хотя Киева, это конечно же не касается...
https://korrespondent.net/ukraine/43886 ... -2021-hodu
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:50

  Чукча2 написав:Новость выделена красным, хотя Киева, это конечно же не касается...
https://korrespondent.net/ukraine/43886 ... -2021-hodu

в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:54

  Успіх написав:
  Natt написав:
  Успіх написав:Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68.
То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу!

Это Ваш строительный тариф никаким боком к тарифам, по которым платила вся страна. На будущее просто не ляпайте языком о том, о чем понятия не имеете, чтобы не выглядеть глупо, как сейчас.

Але, я ще мав на увазі, чи взагалі, хтось з сім'ї з трьох чел. вкладається в тих 100кВт, щоб не платити ні копійки по вищому тарифу?
Є багато таких сімей, які не перевищують тих "пільгових" 100кВт?

то вы еще радуйтесь, что по 1,68, а не по 3 как для стройплощадки :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 22:12

  Ромасик написав:
  Чукча2 написав:Новость выделена красным, хотя Киева, это конечно же не касается...
https://korrespondent.net/ukraine/43886 ... -2021-hodu

в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.

По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года.
Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).
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