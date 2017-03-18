Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:У одних, деньги - это самое главное в жизни, ради чего готовы на все. У вторых - один из сопутствующих элементов жизни, к которому относятся вполне спокойно как к средству оплаты. в том числе по таким случаям. Это разная ментальность. Цивилизационный разрыв. Первым вторых не понять. "Я что, лох чтобы платить, если можно не платить?"
Для одних, съезд - как сопутствующий элемент жизни. Надо относится спокойно Дети, школы, куча барахла - надо относится спокойно
Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!! Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
У Натт первые 100 кВт считали днем по 0,9 грн., а ночью по 0,45 грн., кстати. Но как оказалось, Вы вообще дупля не отстреливаете, что и как насчитывалось. Ну хоть у жены бы поинтересовались, прежде чем с апломбом рассказывать тут о том, кто и сколько может потреблять и как при этом потребление насчитывается, ладно?
Успіх написав:Та забудьте тих "до 100кВт"!!! Це хіба бабця з дідом на селі може стільки накрутити, чи одинока вовчиця, типу Натт(без обід) А будь-яка сім'я, хоч з однією дитиною - НІЯКИМ БОКОМ НЕ ВПИСУЄТЬСЯ В ТИХ 100кВт!!!
У Натт первые 100 кВт считали днем по 0,9 грн., а ночью по 0,45 грн., кстати. Но как оказалось, Вы вообще дупля не отстреливаете, что и как насчитывалось. Ну хоть у жены бы поинтересовались, прежде чем с апломбом рассказывать тут о том, кто и сколько может потреблять и как при этом потребление насчитывается, ладно?
Ви вище читали, що мій будинок від початку і до тепер тарифікується по 1,68. То ясен пень, що я в деталі не вникав по тих "перших 100кВт", так як вони ніяким боком до того тарифу, до якого підключив забудовник цілий мій будинок на три під'їзди.!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 18 сер, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.
По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года. Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).