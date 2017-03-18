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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8360836183628363

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:19

  rjkz написав:
  Первый написав:
  Ромасик написав:в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.

По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года.
Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).


Ога, и 300 тысяч в год превышение смертности над рождаемостью.
И этот показатель растет от года к году.

в онце августа новые цифры по киеву будут....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 23:21

  Ромасик написав:
  flyman написав:
  sequence написав: суровая квартирка. Увидел и сразу почуял неповторимый запах смеси валерианы с грибком

оренда 240 уїв, ака ж то риночна ціна, 60куїв, і "рентабельність", більше чим депо % в привата в уях

нет там таких цен, от 40К, и выходим на законные 7%.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 57a8bf9681

40 було до МХЗ, а тепер 60 як з куща :!:
вопшем не оголошенняю, а "торпеда"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 02:04

  Унуноктий написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года.
Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).


Ога, и 300 тысяч в год превышение смертности над рождаемостью.
И этот показатель растет от года к году.

в онце августа новые цифры по киеву будут....


ЛС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 06:16

  rjkz написав:
  Первый написав:
  Ромасик написав:в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.

По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года.
Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).


Ога, и 300 тысяч в год превышение смертности над рождаемостью.
И этот показатель растет от года к году.

Це сумно. Але це не віддік населення.

Зи. У мене сумнівів не має що ми всі помремо. Просто Ви хочете щоб людина це зробила в орендній квартирі:-)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 06:58

Первый, с такой скоростью, арендные квартиры будут стоять пустыми, но и покупать ващ овноблок скоро будет некому.
Сумно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:14

  rjkz написав:Первый, с такой скоростью, арендные квартиры будут стоять пустыми, но и покупать ващ овноблок скоро будет некому.
Сумно.

До нього це ще не дійшло.

Ви ж знаєте управлінсько-організаційні якості укро-їліти.
Селяни ХІХ ст. в ХХІ ст.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:15

  rjkz написав:Первый, с такой скоростью, арендные квартиры будут стоять пустыми, но и покупать ващ овноблок скоро будет некому.
Сумно.

Де Я і де овноблок.
Не смішіть.

Зи. Слідкую за орендою пари ЖК. В ковід було до 6 пропозицій 1к від 1.5 до 1.8 куе на місяць. Зараз взагалі одна пропозиція за 2куе. В оренди є майбутнє:-)
Правда вартість 1к вже від 250 до 300куе.

Зливайте шлачок, беріть нормальне житло чи комерцію. Чи взагалі в навколосвітню подорож:-)

Тим більше скільки того життя. Подивіться на статистику!
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

к демографии предлагаю вернуться лет через 5. Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:48

  sequence написав:к демографии предлагаю вернуться лет через 5. Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.

ага, а прибуваючого ще менше... хіба з Афгана зараз набіжить ЦА
flyman
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