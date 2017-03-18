Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.
По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года. Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Ога, и 300 тысяч в год превышение смертности над рождаемостью. И этот показатель растет от года к году.
Первый написав:По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года. Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Ога, и 300 тысяч в год превышение смертности над рождаемостью. И этот показатель растет от года к году.
Ромасик написав:в Киеве тоже отток. А по Украине ничего удивительного - в прошлом году сезон клубники сорвали ковидчики.
По данным Госстата, в первом полугодии в Украину прибыло 197,8 тысяч человек, что на 30,5 тысяч больше, чем за тот же период 2020 года. Страну покинули 186,5 тысяч человек (на 26,8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Ога, и 300 тысяч в год превышение смертности над рождаемостью. И этот показатель растет от года к году.
Це сумно. Але це не віддік населення.
Зи. У мене сумнівів не має що ми всі помремо. Просто Ви хочете щоб людина це зробила в орендній квартирі:-)
к демографии предлагаю вернуться лет через 5. Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
sequence написав:Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
Чисто гипотетически, добрые дедушка и бабушка могут продать свой хрущ за 50, купить дом за 25 и 25 дать детям на квартиру. Если они умирают, то сделки не состоятся. Трёшка, которую я смотрел прошлым летом за 13 кгрн, хрущ, была собственностью пенсов. Они жили постоянно за городом, приняли решение сдавать, показывал сын, 40+лет. Этим летом, как я уже писал, обнаружил её в продаже, около 73 куе.
На галоктоне только начало веселой жизни, сплошная парковка, и это галактика ещё не заселилась. Эвакуаторы могут работать круглосуточно. Но проще вводить систему когда инспекторы могут штраф оставлять под дворниками, как за границей. Бюджет можно наполнять рекордными темпами.
там гадят с БЦ напротив. На выходных там более менее тротуар пустой. Для жильцов галактона будет паркинг. Жду его открытия, интересно влияние на двор. Будет ли СГ как-то загонять народ туда?
Так загнали же, все раскуплено. Дома все сдали, заселили или пустили на ремонты ,а паркминга пока нет. Осень - зима будут суровыми до открытия паркинга. И после его сдачи нгапряженка останентся, пока когда-нибудь гаражи вдоль чыгунки не начнут менять на паркинги.