Додано: Чет 19 сер, 2021 09:32

Vlad442 написав: За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился. За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.

а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.