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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:24
Serg-ik написав: sequence написав:
Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
Чисто гипотетически, добрые дедушка и бабушка могут продать свой хрущ за 50, купить дом за 25 и 25 дать детям на квартиру. Если они умирают, то сделки не состоятся.
Трёшка, которую я смотрел прошлым летом за 13 кгрн, хрущ, была собственностью пенсов. Они жили постоянно за городом, приняли решение сдавать, показывал сын, 40+лет. Этим летом, как я уже писал, обнаружил её в продаже, около 73 куе.
Не понял что вы хотите этим сказать? Пенсионеры уехали в деревню и квартира вышла на рынок. Не важно аренды или продажи. Когда они умрут, на рынок выйдет дом в деревне. Когда вы купите, на рынок это не повлияет. Если купите у своего лендлорда, даже соседи не узнают, что теперь квартира на вас, а деньги в банке на счету хозяина.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:32
Vlad442 написав:
За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.
Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 сер, 2021 09:40, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:35
Vlad442 написав:
Если купите у своего лендлорда
А що, - це ідея!
Розказати ті казочки, приготовлені Сержиком, лендлорду (про те, що повний ппц, що все вже давно пожовкло і відвалилось, і що за адекватну ціну вже не здасть) - і вломати його продати за 40К!(щоб ще 10К залишилось на косметику і заміну труб)
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:43
Успіх написав:
Розказати ті казочки, приготовлені Сержиком, лендлорду (про те, що повний ппц, що все вже давно пожовкло і відвалилось, і що за адекватну ціну вже не здасть) - і вломати його продати за 40К!(щоб ще 10К залишилось на косметику і заміну труб)
за 40К я её куплю только для того, чтоб за 60К тебе втюхать
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:52
Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже.
Сентябрь - приди! ФРС - жги!
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:53
vitaliian написав:
..знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? ..
10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:59
Я понял почему Трибека нам больше не пишет - он уже в таком дальнем космосе, что его сообщения дойдут года через два.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:00
Vlad442 написав:
За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
комуналка прийде - порядок наведе
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:02
Vlad442 написав: Serg-ik написав: sequence написав:
Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
Чисто гипотетически, добрые дедушка и бабушка могут продать свой хрущ за 50, купить дом за 25 и 25 дать детям на квартиру. Если они умирают, то сделки не состоятся.
Трёшка, которую я смотрел прошлым летом за 13 кгрн, хрущ, была собственностью пенсов. Они жили постоянно за городом, приняли решение сдавать, показывал сын, 40+лет. Этим летом, как я уже писал, обнаружил её в продаже, около 73 куе.
Не понял что вы хотите этим сказать? Пенсионеры уехали в деревню и квартира вышла на рынок. Не важно аренды или продажи. Когда они умрут, на рынок выйдет дом в деревне. Когда вы купите, на рынок это не повлияет. Если купите у своего лендлорда, даже соседи не узнают, что теперь квартира на вас, а деньги в банке на счету хозяина.
лібо писав, що все о.к.
буде норма така в кожній укропській родині: квартира в Києві + будинок в провінції
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:04
vitaliian написав:
Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.
В 2000-2002 годах был минимум в Украине по количеству рожденных.
В 2021 году арендный материал созрел и вышел этим минимумом на рынок.
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