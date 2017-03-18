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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8362836383648365

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:05

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.

Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.

Раніше було огонь. З Депо по 12% безподаткових у долярі капало. Ми на 12 років молодші були…
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:06

  sequence написав:
  vitaliian написав:..знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? ..

10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее

так на ринок вийшли чистильщики взуття, ой успішні Успіхи, які беруть кавалірку в єпепенях іпенів на останні нікомунепотрібні і ще дозаймають, бо депостовпчики не покривають інфляцію.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:08

  Первый написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.

Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.

Раніше було огонь. З Депо по 12% безподаткових у долярі капало. Ми на 12 років молодші були…

так можна вкладати в єврооблігації, тоїж УЗ, 7% в нікому непотрібному
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:08

Что такое доллар в 2010 и в 2021. По реальной покупательной способности раза в два-три просел.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13

  airmax78 написав:Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже.
Сентябрь - приди! ФРС - жги!


Людям подобається шоб красіво.


Дім 3 раз за 1.5 місяці попередив про підвищення цін.

Агонія перед лобною датою
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:14

  Grand Touring написав:Что такое доллар в 2010 и в 2021. По реальной покупательной способности раза в два-три просел.


В Черкасах? Оце у там у Вас ріст цін у долярі. Шок
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут).

Трёхи почем разгребают?
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