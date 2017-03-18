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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:05
vitaliian написав: Vlad442 написав:
За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.
Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.
Раніше було огонь. З Депо по 12% безподаткових у долярі капало. Ми на 12 років молодші були…
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:06
sequence написав: vitaliian написав:
..знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? ..
10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее
так на ринок вийшли чистильщики взуття, ой успішні Успіхи, які беруть кавалірку в єпепенях іпенів на останні нікомунепотрібні і ще дозаймають, бо депостовпчики не покривають інфляцію.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:08
Первый написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.
Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.
Раніше було огонь. З Депо по 12% безподаткових у долярі капало. Ми на 12 років молодші були…
так можна вкладати в єврооблігації, тоїж УЗ, 7% в нікому непотрібному
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:08
Что такое доллар в 2010 и в 2021. По реальной покупательной способности раза в два-три просел.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13
airmax78 написав:
Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже.
Сентябрь - приди! ФРС - жги!
Людям подобається шоб красіво.
Дім 3 раз за 1.5 місяці попередив про підвищення цін.
Агонія перед лобною датою
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:14
Grand Touring написав:
Что такое доллар в 2010 и в 2021. По реальной покупательной способности раза в два-три просел.
В Черкасах? Оце у там у Вас ріст цін у долярі. Шок
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Додано: Чет 19 сер, 2021 10:22
airmax78 написав:
Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут).
Трёхи почем разгребают?
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