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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:47

  baraka написав:
  airmax78 написав:Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже.
Сентябрь - приди! ФРС - жги!


начинают жечь
сегодня вероятен кровавый день на биржах.
думаете выкупят просадку ?

а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост :)

Вже є, Футсі -2.25%, чекаємо, що Омерика покаже...
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:50

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:


Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.

Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.
Вроде 160 уже по ссылке
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 19 сер, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:50

  sequence написав:
  vitaliian написав:..знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? ..

10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее
в моём жк 2011г 30-40% квартир в аренде, жильцы устали учить новеньких правильно парковаться, чтоб всем мест хватило.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:54

  Grand Touring написав:..

В 2000-2002 годах был минимум в Украине по количеству рожденных.
В 2021 году арендный материал созрел и вышел этим минимумом на рынок.

э-э-э, в таком возрасте еще сопли некоторым вытирают, а весь заработок с Глово в полном объеме пропивается
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ты за себя трепещи. Придёт к тебе инспекция по труду, опросит твоих работников насчёт оплаты труда , длительности рабочего дня и попрощаешься с бизнесом

В мене робочих нема - працюю сам на себе! 8) - тому і добився успіху! :D
  Serg-ik написав:И резиновую куклу/дилдо не забудь включить в список

Отакої :shock:
Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?

Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:00

  vitaliian написав:...
знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет.

Ложь. Именно в 2010 мы сняли 1к хрущ за 3000грн с мебелью, телеком, 5й этаж, правда, но то такэ.

  vitaliian написав:Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления).

Больше да чем нет - кто не успел, тот опоздал. "хозяева даже не заморачивались давать объявления" - а как тогда рылы узнали бы за этот вариант? :mrgreen:

  vitaliian написав:На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.

Мы нашли однушку за 2 (ДВА!!) дня. Соломенка, Отрадный. А так, да, смотреть нужно с деньгами, думать быстро и быть начеку - конкуренция была ппц.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?

Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю :roll:

Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:01

  sequence написав: э-э-э, в таком возрасте еще сопли некоторым вытирают, а весь заработок с Глово в полном объеме пропивается
по крайней мере, пора уже выходить на рынок аренды.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:02

  Serg-ik написав:

  Успіх написав:


Е.ала жаба гадюку ... :mrgreen:

Модеры, наведите черт побери, порядок на ветке.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:08

  flyman написав:
  baraka написав:
начинают жечь
сегодня вероятен кровавый день на биржах.
думаете выкупят просадку ?

а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост :)

євро пірнула троха,
крипта тримається, поки що

Интересно, Витальен еще ждет доллар/ЕВРО по 1.4?
airmax78
 
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