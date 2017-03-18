|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:47
baraka написав: airmax78 написав:
Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже.
Сентябрь - приди! ФРС - жги!
начинают жечьсегодня вероятен кровавый день на биржах.
думаете выкупят просадку ?
а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост
Вже є, Футсі -2.25%, чекаємо, що Омерика покаже...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4267
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:50
airmax78 написав:
Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.
Вроде 160 уже по ссылке
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 19 сер, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:50
sequence написав: vitaliian написав:
..знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? ..
10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее
в моём жк 2011г 30-40% квартир в аренде, жильцы устали учить новеньких правильно парковаться, чтоб всем мест хватило.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8329
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1512 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:54
Grand Touring написав:
..
В 2000-2002 годах был минимум в Украине по количеству рожденных.
В 2021 году арендный материал созрел и вышел этим минимумом на рынок.
э-э-э, в таком возрасте еще сопли некоторым вытирают, а весь заработок с Глово в полном объеме пропивается
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 1468 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:56
Serg-ik написав:
Ты за себя трепещи. Придёт к тебе инспекция по труду, опросит твоих работников насчёт оплаты труда , длительности рабочего дня и попрощаешься с бизнесом
В мене робочих нема - працюю сам на себе!
- тому і добився успіху!
Serg-ik написав:
И резиновую куклу/дилдо не забудь включить в список
Отакої
Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?
Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1355
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:00
vitaliian написав:
...
знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет.
Ложь. Именно в 2010 мы сняли 1к хрущ за 3000грн с мебелью, телеком, 5й этаж, правда, но то такэ.
vitaliian написав:
Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления).
Больше да чем нет - кто не успел, тот опоздал. "хозяева даже не заморачивались давать объявления" - а как тогда рылы узнали бы за этот вариант?
vitaliian написав:
На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.
Мы нашли однушку за 2 (ДВА!!) дня. Соломенка, Отрадный. А так, да, смотреть нужно с деньгами, думать быстро и быть начеку - конкуренция была ппц.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:00
Успіх написав:
Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?
Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю
Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29790
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1260 раз.
- Подякували: 7214 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:01
sequence написав:
э-э-э, в таком возрасте еще сопли некоторым вытирают, а весь заработок с Глово в полном объеме пропивается
по крайней мере, пора уже выходить на рынок аренды.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 844
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:08
flyman написав: baraka написав:
начинают жечь
сегодня вероятен кровавый день на биржах.
думаете выкупят просадку ?
а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост
євро пірнула троха,
крипта тримається, поки що
Интересно, Витальен еще ждет доллар/ЕВРО по 1.4?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39435
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4813 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21288
|3821774
|
|
|510
|266753
|
|
|20
|48901
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|