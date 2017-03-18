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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8365836683678368>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:09

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:


Ценителю Рыбальского
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-kom-n ... 23738cff13
Не ясно чем думал рахитектор и чем думает покупатель, создавая и покупая новострой с параметрами хруща-комнаты в 9,11 и 13 м.
Цена, кстати, не заоблачная.

Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.
Вроде 160 уже по ссылке

Теперь понятно чего трубку не брали. Дисклаймер: Это не рост. Это просто ошиблись при вводе объявления.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:10

  baraka написав:а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост :)
а как же десятилетний супер-цикл для гривны?
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:21

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:ФОПи - все рахують і при купівлі квартири під оренду - будуть витискати з оренди по-максимуму)))

Не с аренды, а с человека. А это уж как получится. Не выдавишь-уйдет. Следующего не заманишь
Це вже зовсім НЕ той лендлорд, що отримав спадщину і здає нижче ринку, аби лише було стабільне надходження певної суми йому в кишеню)))

Верно. Нормальный ФОП возьмёт калькулятор и прикинет, покупать ли ему в Республике однушку по 2200 или послать такой ценник куда подальше

Так що "трєпєщітє Сержики" - наступного року ФОПів-лендлордів збільшиться! :D

Ты за себя трепещи. Придёт к тебе инспекция по труду, опросит твоих работников насчёт оплаты труда , длительности рабочего дня и попрощаешься с бизнесом

Хоч, напротивагу цьому, хочу сказати - що я планував/планую при своїй першій здачі і посуд новий прикупити для орендаря, і постіль, і рушники, і мило/плин)) - але проф-лендлорди категорично мене від цього відмовляють!

И резиновую куклу/дилдо не забудь включить в список

успішний Успіх, забув що дижитилізація тобі в хату і РРО
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:21

  Faceless написав:
Успіх написав:Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?

Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю :roll:

Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.

Чому, якщо вони будуть "нулячі"/новенькі))

А посуд - трохи, але треба - так? :D
Теж, весь новесенький! 8)
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 19 сер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:22

  change_pm написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже.
Сентябрь - приди! ФРС - жги!


начинают жечь
сегодня вероятен кровавый день на биржах.
думаете выкупят просадку ?

а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост :)

Вже є, Футсі -2.25%, чекаємо, що Омерика покаже...

алєні уже стучать капитами, винесуть усіх єслі нє астанавіть вовремя.
але думаю знову нагодує Федя страждущіх різаним хфіолєтовим папіром
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?

Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю :roll:

Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.

Чому, якщо вони будуть "нулячі"/новенькі))

А посуд - трохи, але треба - так? :D
Теж, весь новесеньких! 8)


Це не подобова оренда, і звідки орендарям знати, новеньке чи ні, хто їм користувався. Тут історії були, що кришку унітаза міняли, а ви тут рушники зібралися купувати. Адекватні люди погидують чужими рушниками, це ж не готель. А тим, кому все одно, краще й не здавати нічого, крім хостелу.
Щодо посуду - можливо, самий мінімум, але не обов'язково. Зазвичай у орендарів свого вистачає. І одразу будьте готові з ним попрощатися.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А посуд - трохи, але треба - так? :D
Теж, весь новесенький!

не треба
При нынешней демографии арендатор будет таким
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области
"Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении.
На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:І одразу будьте готові з ним попрощатися

Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять :roll:

Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

над центром сейчас репетиция авиашоу
4443
через пару минут мрия прилетит
обещанная мрия
4443
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 сер, 2021 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:38

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:А посуд - трохи, але треба - так? :D
Теж, весь новесенький!

не треба
При нынешней демографии арендатор будет таким
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области
"Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении.
На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498

Так вже на Львівській гілці це прокоментували - що колись(та і зараз подекуди) по селах - свиню різали і смажили, що пів села збігалось "допомагати"/спостерігати, як на "подію року"! :mrgreen:
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