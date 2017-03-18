Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:ФОПи - все рахують і при купівлі квартири під оренду - будуть витискати з оренди по-максимуму)))
Не с аренды, а с человека. А это уж как получится. Не выдавишь-уйдет. Следующего не заманишь
Це вже зовсім НЕ той лендлорд, що отримав спадщину і здає нижче ринку, аби лише було стабільне надходження певної суми йому в кишеню)))
Верно. Нормальный ФОП возьмёт калькулятор и прикинет, покупать ли ему в Республике однушку по 2200 или послать такой ценник куда подальше
Так що "трєпєщітє Сержики" - наступного року ФОПів-лендлордів збільшиться!
Ты за себя трепещи. Придёт к тебе инспекция по труду, опросит твоих работников насчёт оплаты труда , длительности рабочего дня и попрощаешься с бизнесом
Хоч, напротивагу цьому, хочу сказати - що я планував/планую при своїй першій здачі і посуд новий прикупити для орендаря, і постіль, і рушники, і мило/плин)) - але проф-лендлорди категорично мене від цього відмовляють!
И резиновую куклу/дилдо не забудь включить в список
успішний Успіх, забув що дижитилізація тобі в хату і РРО
airmax78 написав:Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже. Сентябрь - приди! ФРС - жги!
начинают жечь сегодня вероятен кровавый день на биржах. думаете выкупят просадку ?
а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост
Вже є, Футсі -2.25%, чекаємо, що Омерика покаже...
алєні уже стучать капитами, винесуть усіх єслі нє астанавіть вовремя. але думаю знову нагодує Федя страждущіх різаним хфіолєтовим папіром
Успіх написав:Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин) А ти чомусь злишся за розширений сервіс?
Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю
Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.
Чому, якщо вони будуть "нулячі"/новенькі))
А посуд - трохи, але треба - так? Теж, весь новесеньких!
Це не подобова оренда, і звідки орендарям знати, новеньке чи ні, хто їм користувався. Тут історії були, що кришку унітаза міняли, а ви тут рушники зібралися купувати. Адекватні люди погидують чужими рушниками, це ж не готель. А тим, кому все одно, краще й не здавати нічого, крім хостелу. Щодо посуду - можливо, самий мінімум, але не обов'язково. Зазвичай у орендарів свого вистачає. І одразу будьте готові з ним попрощатися.
Успіх написав:А посуд - трохи, але треба - так? Теж, весь новесенький!
не треба При нынешней демографии арендатор будет таким
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области "Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении. На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498
Успіх написав:А посуд - трохи, але треба - так? Теж, весь новесенький!
не треба При нынешней демографии арендатор будет таким
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области "Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении. На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498
Так вже на Львівській гілці це прокоментували - що колись(та і зараз подекуди) по селах - свиню різали і смажили, що пів села збігалось "допомагати"/спостерігати, як на "подію року"!