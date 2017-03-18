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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8365836683678368

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:44

  airmax78 написав:Теперь понятно чего трубку не брали. Дисклаймер: Это не рост. Это просто ошиблись при вводе объявления.

Та ладно. Я телефонував все було ок.
Просто деякі так телефонували що хазяї злякалися
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:50

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:
  Успіх написав:А посуд - трохи, але треба - так? :D
Теж, весь новесенький!

не треба
При нынешней демографии арендатор будет таким
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области
"Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении.
На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498

Так вже на Львівській гілці це прокоментували - що колись(та і зараз подекуди) по селах - свиню різали і смажили, що пів села збігалось "допомагати"/спостерігати, як на "подію року"! :mrgreen:

Ага, а дерев то за лісом і не побачили...

Ті 4 іноземці десь живуть? Навряд чи в своєму, скоріш в оренді...
То хто ж цікаво і що їм здає?
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:50

  Serg-ik написав:
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области
"Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении.
На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498


вспомнил сцену из "Адвокат дьявола". Зачётный фильмец.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:51

  Grand Touring написав:
  baraka написав:а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост :)
а как же десятилетний супер-цикл для гривны?


досрочно завершён :)
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