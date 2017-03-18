Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:А посуд - трохи, але треба - так? Теж, весь новесенький!
не треба При нынешней демографии арендатор будет таким
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области "Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении. На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498
Так вже на Львівській гілці це прокоментували - що колись(та і зараз подекуди) по селах - свиню різали і смажили, що пів села збігалось "допомагати"/спостерігати, як на "подію року"!
Ага, а дерев то за лісом і не побачили...
Ті 4 іноземці десь живуть? Навряд чи в своєму, скоріш в оренді... То хто ж цікаво і що їм здає?
Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области "Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении. На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне. Источник: https://censor.net/ru/p3283498
вспомнил сцену из "Адвокат дьявола". Зачётный фильмец.