|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:09
fox767676 написав: airmax78 написав:
Шикарная квартира. Серж, если есть 117 К - я бы хорошо подумал.
Вроде 160 уже по ссылке
Теперь понятно чего трубку не брали. Дисклаймер: Это не рост. Это просто ошиблись при вводе объявления.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39435
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 4813 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:10
baraka написав:
а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост
а как же десятилетний супер-цикл для гривны?
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 844
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:21
Serg-ik написав: Успіх написав:
ФОПи - все рахують і при купівлі квартири під оренду - будуть витискати з оренди по-максимуму)))
Не с аренды, а с человека. А это уж как получится. Не выдавишь-уйдет. Следующего не заманишь
Це вже зовсім НЕ той лендлорд, що отримав спадщину і здає нижче ринку, аби лише було стабільне надходження певної суми йому в кишеню)))
Верно. Нормальный ФОП возьмёт калькулятор и прикинет, покупать ли ему в Республике однушку по 2200 или послать такой ценник куда подальше
Так що "трєпєщітє Сержики" - наступного року ФОПів-лендлордів збільшиться!
Ты за себя трепещи. Придёт к тебе инспекция по труду, опросит твоих работников насчёт оплаты труда , длительности рабочего дня и попрощаешься с бизнесом
Хоч, напротивагу цьому, хочу сказати - що я планував/планую при своїй першій здачі і посуд новий прикупити для орендаря, і постіль, і рушники, і мило/плин)) - але проф-лендлорди категорично мене від цього відмовляють!
И резиновую куклу/дилдо не забудь включить в список
успішний Успіх, забув що дижитилізація тобі в хату і РРО
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25711
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1270 раз.
- Подякували: 1979 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:21
Faceless написав: Успіх написав:
Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?
Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю
Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники
. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.
Чому, якщо вони будуть "нулячі"/новенькі))
А посуд - трохи, але треба - так?
Теж, весь новесенький!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 19 сер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:22
change_pm написав: baraka написав: airmax78 написав:
Пишут что Республика па2200 за метр в однухе (дом сдан) продается (не хотелки, а реальные сделки идут). Это уже не про рост (мы уже выяснили, что тут он отсутствует, т.к. это готовое), а про уровень цен. За гранью для меня уже.
Сентябрь - приди! ФРС - жги!
начинают жечьсегодня вероятен кровавый день на биржах.
думаете выкупят просадку ?
а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост
Вже є, Футсі -2.25%, чекаємо, що Омерика покаже...
алєні уже стучать капитами, винесуть усіх єслі нє астанавіть вовремя.
але думаю знову нагодує Федя страждущіх різаним хфіолєтовим папіром
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25711
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1270 раз.
- Подякували: 1979 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:28
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?
Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю
Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники
. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.
Чому, якщо вони будуть "нулячі"/новенькі))
А посуд - трохи, але треба - так?
Теж, весь новесеньких!
Це не подобова оренда, і звідки орендарям знати, новеньке чи ні, хто їм користувався. Тут історії були, що кришку унітаза міняли, а ви тут рушники зібралися купувати. Адекватні люди погидують чужими рушниками, це ж не готель. А тим, кому все одно, краще й не здавати нічого, крім хостелу.
Щодо посуду - можливо, самий мінімум, але не обов'язково. Зазвичай у орендарів свого вистачає. І одразу будьте готові з ним попрощатися.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29792
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1260 раз.
- Подякували: 7215 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:33
Faceless написав:
І одразу будьте готові з ним попрощатися
Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять
Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1357
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:33
над центром сейчас репетиция авиашоу
через пару минут мрия прилетит
обещанная мрия
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 сер, 2021 11:39, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8330
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1512 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:44
airmax78 написав:
Теперь понятно чего трубку не брали. Дисклаймер: Это не рост. Это просто ошиблись при вводе объявления.
Та ладно. Я телефонував все було ок.
Просто деякі так телефонували що хазяї злякалися
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16327
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2276 раз.
-
- Профіль
-
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5037
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 726 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21288
|3821894
|
|
|510
|266764
|
|
|20
|48902
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|