Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:02
change_pm написав:
Ті 4 іноземці десь живуть? Навряд чи в своєму, скоріш в оренді...
То хто ж цікаво і що їм здає?
- підвал в Бучі)))
Я ж кажу - що Флай, міг би здавати таким туземцям, ой іноземцям)) свій підвал за 4К чотирьом!
Успіх
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:14
Успіх написав: Faceless написав:
І одразу будьте готові з ним попрощатися
Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять
Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?
Мабуть, ТВ таки треба, але тут я не радник - в мене зараз ТВ немає
Faceless
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:18
Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи Шелест - аренда дома - 45000 в сутки Это как?
Олежан
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:23
Олежан написав:
Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки
Это как?
А ти чьо думав, ти в Кийові рубиш капусту на орендарях, а тобі забезкоштовно будуть здавати у Львові
change_pm
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:25
Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц
Олежан
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:26
Олежан написав:
Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц
можно напроситься к долярчику
sequence
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:39
sequence написав: Олежан написав:
Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц
можно напроситься к долярчику
Зара почнеться... І тутай смарт Успіха заграв новими фарбами )))
change_pm
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:40
Олежан написав:
Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки
Это как?
мой знакомый с ВНЖ в Турции спецом во Львов приехал, ежегодно в августе зашибает для себя с аренды.Заодно свищ прямой кишки тут лечит
Мизантрóп
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:42
change_pm написав: sequence написав: Олежан написав:
Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц
можно напроситься к долярчику
Зара почнеться... І тутай смарт Успіха заграв новими фарбами )))
нуачё? Это нормальная тема для туристических/курортных мест - на сезон сдавать, в остальное время жить самому. Тещу тоже можно подвинуть
sequence
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:45
бло/г/х/ер пишет
За первое полугодие 2021 года менее 1% квартир были куплены с помощью кредитных средств от общей стоимости продаж. А значит, застройщики не включились в борьбу за кредитоспособного клиента и не стали его завлекать сдерживающей рост ценой.
Бум роста цен через реально доступную ипотеку и возросшего количества покупателей нас ждёт ещё не скоро, до критической массы еще необходимо поднять общий уровень жизни в стране.
и это в статье, которая говорит, что недвижка подорожает осенью 2021г.
https://blog.liga.net/user/oprykhodko/article/40874
Serg-ik
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