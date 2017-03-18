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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8366836783688369>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Ті 4 іноземці десь живуть? Навряд чи в своєму, скоріш в оренді...
То хто ж цікаво і що їм здає?

- підвал в Бучі)))

Я ж кажу - що Флай, міг би здавати таким туземцям, ой іноземцям)) свій підвал за 4К чотирьом!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:14

  Успіх написав:
  Faceless написав:І одразу будьте готові з ним попрощатися

Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять :roll:

Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?

Мабуть, ТВ таки треба, але тут я не радник - в мене зараз ТВ немає :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:18

Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки

Это как?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:23

  Олежан написав:Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки

Это как?

А ти чьо думав, ти в Кийові рубиш капусту на орендарях, а тобі забезкоштовно будуть здавати у Львові :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:25

Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:26

  Олежан написав:Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц

можно напроситься к долярчику
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:39

  sequence написав:
  Олежан написав:Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц

можно напроситься к долярчику

Зара почнеться... І тутай смарт Успіха заграв новими фарбами )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:40

  Олежан написав:Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки

Это как?
мой знакомый с ВНЖ в Турции спецом во Львов приехал, ежегодно в августе зашибает для себя с аренды.Заодно свищ прямой кишки тут лечит
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:42

  change_pm написав:
  sequence написав:
  Олежан написав:Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц

можно напроситься к долярчику

Зара почнеться... І тутай смарт Успіха заграв новими фарбами )))

нуачё? Это нормальная тема для туристических/курортных мест - на сезон сдавать, в остальное время жить самому. Тещу тоже можно подвинуть
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:45

бло/г/х/ер пишет
За первое полугодие 2021 года менее 1% квартир были куплены с помощью кредитных средств от общей стоимости продаж. А значит, застройщики не включились в борьбу за кредитоспособного клиента и не стали его завлекать сдерживающей рост ценой. Бум роста цен через реально доступную ипотеку и возросшего количества покупателей нас ждёт ещё не скоро, до критической массы еще необходимо поднять общий уровень жизни в стране.

и это в статье, которая говорит, что недвижка подорожает осенью 2021г.
https://blog.liga.net/user/oprykhodko/article/40874
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