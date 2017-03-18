Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *
* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:45
Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *
* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...
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