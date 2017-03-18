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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8366836783688369

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:45

  Олежан написав:Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки

Это как?

Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *

* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...
change_pm
 
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  #<1 ... 8366836783688369
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