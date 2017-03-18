RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 83678368836983708371>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:45

  Олежан написав:Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки

Это как?

Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *

* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...
change_pm
 
Повідомлень: 4272
З нами з: 03.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6765
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:56

  Investor_K написав:Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.


Parkland - вул.Практична.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 29.01.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:02

  sequence написав:
  change_pm написав:
  sequence написав:[quote="Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц

можно напроситься к долярчику

Зара почнеться... І тутай смарт Успіха заграв новими фарбами )))

----
нуачё? Это нормальная тема для туристических/курортных мест - на сезон сдавать, в остальное время жить самому. Тещу тоже можно подвинуть[/quote]
---------

Чекайте-чекайте, ще будете заздрити, коли зроблю таке
https://youtu.be/uM4RXwezn6M
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:07

  galadriel написав:
  Investor_K написав:Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.


Parkland - вул.Практична.

И что тут для пенса?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6765
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:19

  change_pm написав:
  Олежан написав:Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки

Это как?

Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *

* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...


пожалуйста
3 дня - 700 баксов
https://www.booking.com/hotel/ua/quot-k ... al;ucfs=1&
и єто первая попавшаяся
все что я говорил....это про 1к аппартаменты
Олежан
 
Повідомлень: 430
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:20

  Investor_K написав:
  galadriel написав:
  Investor_K написав:Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.


Parkland - вул.Практична.

И что тут для пенса?


Охраняемая территория, уютный ЖК, всё аккуратно, тихо и спокойно. ИМХО, конечно.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 552
З нами з: 29.01.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:25

  sequence написав:к демографии предлагаю вернуться лет через 5. Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.

В смысле не является? Их хрущи пустыми стоят? Уже даже начинают вымирать первые жильцы чешек - очень заметно на Русановке эти дома пристарелых и потом ротации владельцев. На Осокорках такого нет.
Ромасик
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 30.03.15
Подякував: 520 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:тихо и спокойно

троллейбусное депо с противно пищащими траликами, до взлётной полосы несколько сот метров, 3-4 года сплошных ремонтов.
Сходите на приём к отоларингологу
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 19 сер, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12600
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:27

  Investor_K написав:
  galadriel написав:
  Investor_K написав:Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.


Parkland - вул.Практична.

И что тут для пенса?

2 м2
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22226
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1378 раз.
Подякували: 2303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83678368836983708371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2127, 2128, 2129
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21288 3821995
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 09:11
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48903
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.