Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:45
Олежан написав:
Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки
Это как?
Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *
* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...
change_pm
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:36
Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.
Investor_K
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:56
Investor_K написав:
Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.
Parkland - вул.Практична.
galadriel
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:02
sequence написав: change_pm написав: sequence написав:
[quote="Львовяне за сутки рубят Столько сколько киевляне в месяц
можно напроситься к долярчику
Зара почнеться... І тутай смарт Успіха заграв новими фарбами )))
----
нуачё? Это нормальная тема для туристических/курортных мест - на сезон сдавать, в остальное время жить самому. Тещу тоже можно подвинуть[/quote]
---------
Чекайте-чекайте, ще будете заздрити, коли зроблю таке
https://youtu.be/uM4RXwezn6M
Успіх
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:07
galadriel написав: Investor_K написав:
Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.
Parkland - вул.Практична.
И что тут для пенса?
Investor_K
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:19
change_pm написав: Олежан написав:
Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки
Это как?
Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *
* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...
пожалуйста
3 дня - 700 баксов
https://www.booking.com/hotel/ua/quot-k ... al;ucfs=1&
и єто первая попавшаяся
все что я говорил....это про 1к аппартаменты
Олежан
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:20
Investor_K написав: galadriel написав: Investor_K написав:
Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.
Parkland - вул.Практична.
И что тут для пенса?
Охраняемая территория, уютный ЖК, всё аккуратно, тихо и спокойно. ИМХО, конечно.
galadriel
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:25
sequence написав:
к демографии предлагаю вернуться лет через 5.
Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН
, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
В смысле не является? Их хрущи пустыми стоят? Уже даже начинают вымирать первые жильцы чешек - очень заметно на Русановке эти дома пристарелых и потом ротации владельцев. На Осокорках такого нет.
Ромасик
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:26
galadriel написав:
тихо и спокойно
троллейбусное депо с противно пищащими траликами, до взлётной полосы несколько сот метров, 3-4 года сплошных ремонтов.
Сходите на приём к отоларингологу
Востаннє редагувалось
Serg-ik
в Чет 19 сер, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:27
Investor_K написав: galadriel написав: Investor_K написав:
Посоветуйте плз ЖК для пенсионеров и спокойной жизни на старости. Чтобы умереть было комфортно.
Parkland - вул.Практична.
И что тут для пенса?
2 м2
Frant
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