Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин) А ти чомусь злишся за розширений сервіс?
Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю
Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.
нужны еще и как студентам в бабушатник. Видел своими глазами. Одеяла и подушки по любому - можно даже крупным шрифтом писать в обявлении. Полотенца и мыло канеш слишком, но будут пользоваться. Не факт, что захотят платить.
Faceless написав:Адекватні люди погидують чужими рушниками, це ж не готель. А тим, кому все одно, краще й не здавати нічого, крім хостелу. Щодо посуду - можливо, самий мінімум, але не обов'язково. Зазвичай у орендарів свого вистачає. І одразу будьте готові з ним попрощатися.
Адекватные побрезгуют, хотя в гостиннице же не брезгуют даже адекватные..? Посуд главное не выбрасывать после предыдущих арендаторов. А потом учесть его как маркетинговую плюшку
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 19 сер, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:Так загнали же, все раскуплено. Дома все сдали, заселили или пустили на ремонты ,а паркминга пока нет. Осень - зима будут суровыми до открытия паркинга. И после его сдачи нгапряженка останентся, пока когда-нибудь гаражи вдоль чыгунки не начнут менять на паркинги.
опять же, пока со стороны жителей (по выходным) проблем не наблюдаю. Паркинг доделывается ударными темпами. Заселение не отслеживаю, но машинки во дворах появляются. А если паркинг раскупили - то и отлично. Он большой, должен многих приютить. Хотя и галактон - мордор немаленький.