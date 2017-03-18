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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8368836983708371>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт. Вы в какой локации живете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:30

  Олежан написав:
  change_pm написав:
  Олежан написав:Народ вы видели цену на аренду на праздники?
Хостел во Львове - 2000 грн на ночь
Более менее квартира - $500-700 за 3 ночи
Шелест - аренда дома - 45000 в сутки

Это как?

Можна по виділеному розказати-показати, що за квартира, де саме, і скільки кімнат *

* зі. Я зара думаю, що робити з 3-к в прицентраллі Львова, чи різати на дві великі студії, чи робити 3к, як по проекту...


пожалуйста
3 дня - 700 баксов
https://www.booking.com/hotel/ua/quot-k ... al;ucfs=1&
и єто первая попавшаяся
все что я говорил....это про 1к аппартаменты

Крім свят, бувають і будні.
Поцікавтесь заповненістю львівського житла в звичайні дні.
Особливо не в туристичних зонах, а в Єпенях типу Левандівки
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:33

  Faceless написав:
Успіх написав:Я думав, що ти будеш вдячний за такі плюшки для орендарів?(посуд/постіль/рушники/мило-плин)
А ти чомусь злишся за розширений сервіс?

Ааааа, ти злишся, бо в тебе і близько такого сервісу не було і зараз немає, - лише обдерті шпалери і ржаві труби..... - співчуваю :roll:

Для довгострокової оренди це реально непотрібні речі. Особливо постіль/рушники. Ще труси свої зі шкарпетками б залишили.

нужны еще и как студентам в бабушатник. Видел своими глазами. Одеяла и подушки по любому - можно даже крупным шрифтом писать в обявлении. Полотенца и мыло канеш слишком, но будут пользоваться. Не факт, что захотят платить.
  Faceless написав:Адекватні люди погидують чужими рушниками, це ж не готель. А тим, кому все одно, краще й не здавати нічого, крім хостелу.
Щодо посуду - можливо, самий мінімум, але не обов'язково. Зазвичай у орендарів свого вистачає. І одразу будьте готові з ним попрощатися.

Адекватные побрезгуют, хотя в гостиннице же не брезгуют даже адекватные..?
Посуд главное не выбрасывать после предыдущих арендаторов. А потом учесть его как маркетинговую плюшку :D
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 19 сер, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:33

  Frant написав:Крім свят, бувають і будні.
Поцікавтесь заповненістю львівського житла в звичайні дні.
Особливо не в туристичних зонах, а в Єпенях типу Левандівки


кто о чем.
я ему об одно, оно о другом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:41

  Олежан написав:
  Frant написав:Крім свят, бувають і будні.
Поцікавтесь заповненістю львівського житла в звичайні дні.
Особливо не в туристичних зонах, а в Єпенях типу Левандівки


кто о чем.
я ему об одно, он о другом

Ви не ріелтор часом?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:43

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 сер, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:44

  fox767676 написав:Так загнали же, все раскуплено. Дома все сдали, заселили или пустили на ремонты ,а паркминга пока нет. Осень - зима будут суровыми до открытия паркинга. И после его сдачи нгапряженка останентся, пока когда-нибудь гаражи вдоль чыгунки не начнут менять на паркинги.

опять же, пока со стороны жителей (по выходным) проблем не наблюдаю. Паркинг доделывается ударными темпами. Заселение не отслеживаю, но машинки во дворах появляются. А если паркинг раскупили - то и отлично. Он большой, должен многих приютить. Хотя и галактон - мордор немаленький.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:47

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Франт. Вы в какой локации живете?
самые лучшие локации в ирпене, но здесь такое писать низзя.

Там до метро далековато.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:47

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:тихо и спокойно

троллейбусное депо с противно пищащими траликами, до взлётной полосы несколько сот метров, 3-4 года сплошных ремонтов.
Сходите на приём к отоларингологу


"до взлётной полосы несколько сот метров" - да, провтык с моей стороны.

Были там пару месяцев назад в гостях у пенсионеров, мне понравилось - аккуратная охраняемая территория. Самолёты не мешали, ремонты все соседи давно сделали - в квартире было очень тихо.

Было бы всё плохо (постоянный гул от аэропорта), этот ЖК вообще бы не советовала.

Serg-ik, без вас разберусь, куда мне идти. А вас даже посылать не хочется - вы уже там давно и прочно обосновались :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Там до метро далековато.
далось вам то метро...успешного пенса украшает мотоцикл! вы будете на параде 24.08? приходите с супругой. Я буду на самокате с хорошим настроением на лице.
vitaliian
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