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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:44
fox767676 написав:
Так загнали же, все раскуплено. Дома все сдали, заселили или пустили на ремонты ,а паркминга пока нет. Осень - зима будут суровыми до открытия паркинга. И после его сдачи нгапряженка останентся, пока когда-нибудь гаражи вдоль чыгунки не начнут менять на паркинги.
опять же, пока со стороны жителей (по выходным) проблем не наблюдаю. Паркинг доделывается ударными темпами. Заселение не отслеживаю, но машинки во дворах появляются. А если паркинг раскупили - то и отлично. Он большой, должен многих приютить. Хотя и галактон - мордор немаленький.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:47
vitaliian написав: Investor_K написав:
Франт. Вы в какой локации живете?
самые лучшие локации в ирпене, но здесь такое писать низзя.
Там до метро далековато.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:47
Serg-ik написав: galadriel написав:
тихо и спокойно
троллейбусное депо с противно пищащими траликами, до взлётной полосы несколько сот метров, 3-4 года сплошных ремонтов.
Сходите на приём к отоларингологу
"до взлётной полосы несколько сот метров" - да, провтык с моей стороны.
Были там пару месяцев назад в гостях у пенсионеров, мне понравилось - аккуратная охраняемая территория. Самолёты не мешали, ремонты все соседи давно сделали - в квартире было очень тихо.
Было бы всё плохо (постоянный гул от аэропорта), этот ЖК вообще бы не советовала.
Serg-ik, без вас разберусь, куда мне идти. А вас даже посылать не хочется - вы уже там давно и прочно обосновались
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:16
asin написав:
Интересно было бы посмотреть на Вас, если вдруг станете лендлордом и будет кто то угандошивать нажитое непосильным трудом. Как тогда запоете.
Интересно. И интересно, почему такое отношение, что арендатор сразу угандошивает.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:38
Ромасик написав: sequence написав:
к демографии предлагаю вернуться лет через 5. Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН
, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
В смысле не является? Их хрущи пустыми стоят? Уже даже начинают вымирать первые жильцы чешек - очень заметно на Русановке эти дома пристарелых и потом ротации владельцев. На Осокорках такого нет.
еще раз перечитайте - "умирали люди всегда, как ни странно"
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