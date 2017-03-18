Додано: Чет 19 сер, 2021 14:47

Serg-ik написав: galadriel написав: тихо и спокойно тихо и спокойно

троллейбусное депо с противно пищащими траликами, до взлётной полосы несколько сот метров, 3-4 года сплошных ремонтов.

Сходите на приём к отоларингологу троллейбусное депо с противно пищащими траликами, до взлётной полосы несколько сот метров, 3-4 года сплошных ремонтов.Сходите на приём к отоларингологу

"до взлётной полосы несколько сот метров" - да, провтык с моей стороны.Были там пару месяцев назад в гостях у пенсионеров, мне понравилось - аккуратная охраняемая территория. Самолёты не мешали, ремонты все соседи давно сделали - в квартире было очень тихо.Было бы всё плохо (постоянный гул от аэропорта), этот ЖК вообще бы не советовала.Serg-ik, без вас разберусь, куда мне идти. А вас даже посылать не хочется - вы уже там давно и прочно обосновались