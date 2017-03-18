Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:Успіх, Мораль Кийосаки - впарить вам сказки об успешном успехе. Нам этом он точно хорошо заработал. А вы, Долярчик, не тем занимаетесь. Не тем
Без багаторічного проживання у тещі, без фінансової допомоги тестя і тещі, без робочих рук тестя і брата дружини - Успіх донині був би бідним, занюханним, затертим Долярчиком.
Брехня. Знав би я мораль Кіосаки і інших гуру зразу після закінчення школи - то я б вже в 28-30р. мав би все те, що зараз маю! Або, мав би вже 3 квартири!
п.с. Я вже не раз писав, що холостякам в цьому плані значно легше! - а важче тільки з мотивацією! Треба мати силу волі і велике прагнення добитись успіху! Тому, купівля на котловані смарту, чи повноцінної однухи раз в 3р. для холостяка - майже, "раз плюнути"! Якщо, звісно, прочитав/прослухав не 1 десяток РОЗУМНИХ книг/аудіо-книг і подивився/послухав стільки ж повчальних ютуб-роликів різних фінансових гуру!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! І кайфуйТЕ!!! Насолоджуйтесь життям
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 19 сер, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Я вже не раз писав, що холостякам в цьому плані значно легше! - а важче тільки з мотивацією! Треба мати силу волі і велике прагнення добитись успіху! Тому, купівля на котловані смарту, чи повноцінної однухи раз в 3р. для холостяка - майже, "раз плюнути"!
Не знаю, что там легче. На еду тратиться надо, на баб тратиться надо. А в женатика все задарма.
Успіх написав:Тому, час чужих людей (майстрів) - я не використав А от чужі гроші(банків) - я використав на відтермінування платежу, як за квартиру, так і на ремонт (відтермінування і "оплата частинами")
оплата частями обычно включена в цену товара на стороне продавца. Рассрочка обычно тоже выдается на худших условиях, чем 100% оплата.
Доброго всім здоров'я і зі Святом яблуневого Спаса. Підкажіть будь-ласка варто брати 1К квартиру з хорошим ремонтом за 129К 53 квадрати, бо щось відгуки пишуть за цей ЖК не дуже, особливо за будинок №3. Всім ставлю + за відповідь, дякую.
Ромасик написав:Рассрочка обычно тоже выдается на худших условиях, чем 100% оплата.
Якщо б я не добрав частину суми в розтермінування (а мені не вистачало 30%, так як цих 30% були розмазані в мене по нерозривних депо) - то я б був би сьогодні на місці Сержика і скавучів, чому життя таке несправедливе/жорстоке, і чому я можу дозволити собі за свою котлетку лише бабушатнік в іпенях?