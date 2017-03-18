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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8367836883698370

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:21

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Ромасик написав:Успіх, Мораль Кийосаки - впарить вам сказки об успешном успехе. Нам этом он точно хорошо заработал. А вы, Долярчик, не тем занимаетесь. Не тем :D

Хеххх...- просто потрібно вміти втілювати в життя його поради - а це вміють не тільки лиш всі © :mrgreen:
Ви, тільки, вдумайтесь в слова -"використати гроші і час ЧУЖИХ людей!"©
Тобто, зробити так, щоб чужі гроші і чужі люди працювали на Вас :idea:
Наче, нічого нового - але... якщо добре вдуматись і втілити ПРАВИЛЬНО це в життя - то життя заграє новими барвами! :D
https://youtu.be/PutUsYV2r2k
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:27

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Frant написав:
  Ромасик написав:Успіх, Мораль Кийосаки - впарить вам сказки об успешном успехе. Нам этом он точно хорошо заработал. А вы, Долярчик, не тем занимаетесь. Не тем :D

Без багаторічного проживання у тещі, без фінансової допомоги тестя і тещі, без робочих рук тестя і брата дружини - Успіх донині був би бідним, занюханним, затертим Долярчиком.

Брехня.
Знав би я мораль Кіосаки і інших гуру зразу після закінчення школи - то я б вже в 28-30р. мав би все те, що зараз маю!
Або, мав би вже 3 квартири! :lol:

п.с.
Я вже не раз писав, що холостякам в цьому плані значно легше! - а важче тільки з мотивацією!
Треба мати силу волі і велике прагнення добитись успіху!
Тому, купівля на котловані смарту, чи повноцінної однухи раз в 3р. для холостяка - майже, "раз плюнути"!
Якщо, звісно, прочитав/прослухав не 1 десяток РОЗУМНИХ книг/аудіо-книг і подивився/послухав стільки ж повчальних ютуб-роликів різних фінансових гуру!

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
І кайфуйТЕ!!! :D
Насолоджуйтесь життям :!:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 19 сер, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:31

  Успіх написав:
  Ромасик написав:Успіх, Мораль Кийосаки - впарить вам сказки об успешном успехе. Нам этом он точно хорошо заработал. А вы, Долярчик, не тем занимаетесь. Не тем :D

Хеххх...- просто потрібно вміти втілювати в життя його поради - а це вміють не тільки лиш всі © :mrgreen:
Ви, тільки, вдумайтесь в слова -"використати гроші і час ЧУЖИХ людей!"©

це ви про тестя з тещею? Правильно мислите :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:41

  Ромасик написав:
  Успіх написав:
  Ромасик написав:Успіх, Мораль Кийосаки - впарить вам сказки об успешном успехе. Нам этом он точно хорошо заработал. А вы, Долярчик, не тем занимаетесь. Не тем :D

Хеххх...- просто потрібно вміти втілювати в життя його поради - а це вміють не тільки лиш всі © :mrgreen:
Ви, тільки, вдумайтесь в слова -"використати гроші і час ЧУЖИХ людей!"©

це ви про тестя з тещею? Правильно мислите :lol:

Ні, мені МІЙ тато значно більше допоміг в ремонті!
А тест тільки щось тричі приходив розвантажувати/носити будматеріали :roll:

Тому, час чужих людей (майстрів) - я не використав
А от чужі гроші(банків) - я використав на відтермінування платежу, як за квартиру, так і на ремонт (відтермінування і "оплата частинами") :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:45

  Успіх написав:Я вже не раз писав, що холостякам в цьому плані значно легше! - а важче тільки з мотивацією!
Треба мати силу волі і велике прагнення добитись успіху!
Тому, купівля на котловані смарту, чи повноцінної однухи раз в 3р. для холостяка - майже, "раз плюнути"!

Не знаю, что там легче. На еду тратиться надо, на баб тратиться надо. А в женатика все задарма. :wink:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:46

  Успіх написав:
  Ромасик написав:Успіх, Мораль Кийосаки - впарить вам сказки об успешном успехе. Нам этом он точно хорошо заработал. А вы, Долярчик, не тем занимаетесь. Не тем :D

Хеххх...- просто потрібно вміти втілювати в життя його поради - а це вміють не тільки лиш всі © :mrgreen:
Ви, тільки, вдумайтесь в слова -"використати гроші і час ЧУЖИХ людей!"©
Тобто, зробити так, щоб чужі гроші і чужі люди працювали на Вас :idea:
Наче, нічого нового - але... якщо добре вдуматись і втілити ПРАВИЛЬНО це в життя - то життя заграє новими барвами! :D


Поки що Долярчик-Успіх не реалізував жодної поради Куйсакі.
Хіба що - напозичав грошей у родичей, а свої поклав на депозит.

Про життя в приймах у тещі - це теж рекомендації Куйсаки?
По моєму, це стандартне мислення простих сільських парубків, які намагаються всіх наїпати.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:50

  Успіх написав:Тому, час чужих людей (майстрів) - я не використав
А от чужі гроші(банків) - я використав на відтермінування платежу, як за квартиру, так і на ремонт (відтермінування і "оплата частинами") :idea:

оплата частями обычно включена в цену товара на стороне продавца. Рассрочка обычно тоже выдается на худших условиях, чем 100% оплата.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:59

ЖК Малахіт Богданівська, 7

Доброго всім здоров'я і зі Святом яблуневого Спаса. Підкажіть будь-ласка варто брати 1К квартиру з хорошим ремонтом за 129К 53 квадрати, бо щось відгуки пишуть за цей ЖК не дуже, особливо за будинок №3. Всім ставлю + за відповідь, дякую.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:01

За крок до перевороту думок!©

  Ромасик написав:На еду тратиться надо, на баб тратиться надо. А в женатика все задарма.

Як казав мій колишній жонатий роботодавець(в якого я пропрацював 1,5р) - ДЕШЕВШЕ виходить оплачувати послуги повії, ніж утримувати жінку!©
(а я тоді не розумів, що за фігню він каже - якісь дурниці говорить)))
А це були ЗОЛОТІ СЛОВА, з якими я тепер повністю згоден! :D
  Ромасик написав:Рассрочка обычно тоже выдается на худших условиях, чем 100% оплата.

Якщо б я не добрав частину суми в розтермінування (а мені не вистачало 30%, так як цих 30% були розмазані в мене по нерозривних депо) - то я б був би сьогодні на місці Сержика і скавучів, чому життя таке несправедливе/жорстоке, і чому я можу дозволити собі за свою котлетку лише бабушатнік в іпенях? :mrgreen:
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