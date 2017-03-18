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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:21
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
І одразу будьте готові з ним попрощатися
Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять
Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?
Мабуть, ТВ таки треба, але тут я не радник - в мене зараз ТВ немає
Сложный вопрос. Раньше, после того как выкинул все ЭЛТ ТВ - все говорили "я телевизор не смотрю", был свято уверен, что время телевизоров ушло, но, когда делал прошлую квартиру, слил туда свой старый 55 дюймовый телек 15-летней давности. Зашёл на ура. Как ни зайду, всегда включён. Плейстейшен, ютьюб. Сейчас заканчиваю очередной ремонт (заранее поставил кронштейн), после долгих раздумий пришёл к выводу, что либо 65 диагональ, либо ничего. Вау эффект. Покупают/арендуют на эмоциях. На конкурентных вариантах, даже выше классом, ставят жлобские 32-40 дюймов.
Кстати, многие арендаторы в недорогие квартиры заезжали со свомими, или покупали пока жили, современные телики. Значит спрос есть, а предложения нет.
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Vlad442
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:28
Serg-ik написав: Type1 написав: asin написав:
Интересно было бы посмотреть на Вас, если вдруг станете лендлордом и будет кто то угандошивать нажитое непосильным трудом. Как тогда запоете.
Интересно. И интересно, почему такое отношение, что арендатор сразу угандошивает.
есть такие параноики, которые считают, что раз нет собственного жилья, значит нищеброд, который своего ничего не имеет и чужое ценить не будет. А хату снимает , чтоб туда толпы водить и тусить под алкоголь
Это профессиональная деформация ленлордов. Когда сдаёшь лялечку, а после третей пересдачи получаешь ушатанные дрова, трудно быть объективным (я стараюсь, воспринимаю это как издержки бизнеса, другие скатываются в ненависть к разрушителям).
При этои своя квартира и через 10 лет в лучшем состоянии. Чужое не свое.
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Vlad442
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:30
Василь-Рівне написав:
Доброго всім здоров'я і зі Святом яблуневого Спаса. Підкажіть будь-ласка чи варто сину брати 1К квартиру з хорошим ремонтом за 129К 53 квадрати, бо щось відгуки пишуть за цей ЖК не дуже, особливо за будинок №3. Всім ставлю + за відповідь, дякую.
зная истории Интергала на Нивках и Академе, я как-то стремюсь его. А ну и Лукянский каскад.
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Ромасик
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Додано: Чет 19 сер, 2021 18:36
Ромасик написав:
зная истории Интергала на Нивках и Академе, я как-то стремюсь его. А ну и Лукянский каскад.
Але цікавить конкретно Малахіт Богданівська, 7. Я там був в минулому році, мені дуже сподобалось
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 19 сер, 2021 19:04
Vlad442 написав: Faceless написав: Успіх написав:
[quote="5І одразу будьте готові з ним попрощатися
Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять
Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?
Мабуть, ТВ таки треба, але тут я не радник - в мене зараз ТВ немає
-------
Сложный вопрос. Раньше, после того как выкинул все ЭЛТ ТВ - все говорили "я телевизор не смотрю", был свято уверен, что время телевизоров ушло, но, когда делал прошлую квартиру, слил туда свой старый 55 дюймовый телек 15-летней давности. Зашёл на ура. Как ни зайду, всегда включён. Плейстейшен, ютьюб. Сейчас заканчиваю очередной ремонт (заранее поставил кронштейн), после долгих раздумий пришёл к выводу, что либо 65 диагональ, либо ничего. Вау эффект. Покупают/арендуют на эмоциях.
На конкурентных вариантах, даже выше классом, ставят жлобские 32-40 дюймов.
Кстати, многие арендаторы в недорогие квартиры заезжали со свомими, или покупали пока жили, современные телики. Значит спрос есть, а предложения нет.[/quote]
------
Тобто, ще 3міс. тільки сам телик орендар буде відбивати?
Може, таки в смарт-квартиру 27м2 - краще брати смарт-тв 32дюйми?
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