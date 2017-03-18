RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8367836883698370

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:21

  Faceless написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:І одразу будьте готові з ним попрощатися

Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять :roll:

Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?

Мабуть, ТВ таки треба, але тут я не радник - в мене зараз ТВ немає :mrgreen:

Сложный вопрос. Раньше, после того как выкинул все ЭЛТ ТВ - все говорили "я телевизор не смотрю", был свято уверен, что время телевизоров ушло, но, когда делал прошлую квартиру, слил туда свой старый 55 дюймовый телек 15-летней давности. Зашёл на ура. Как ни зайду, всегда включён. Плейстейшен, ютьюб. Сейчас заканчиваю очередной ремонт (заранее поставил кронштейн), после долгих раздумий пришёл к выводу, что либо 65 диагональ, либо ничего. Вау эффект. Покупают/арендуют на эмоциях. На конкурентных вариантах, даже выше классом, ставят жлобские 32-40 дюймов.

Кстати, многие арендаторы в недорогие квартиры заезжали со свомими, или покупали пока жили, современные телики. Значит спрос есть, а предложения нет.
Vlad442
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:28

  Serg-ik написав:
  Type1 написав:
  asin написав:Интересно было бы посмотреть на Вас, если вдруг станете лендлордом и будет кто то угандошивать нажитое непосильным трудом. Как тогда запоете.

Интересно. И интересно, почему такое отношение, что арендатор сразу угандошивает.

есть такие параноики, которые считают, что раз нет собственного жилья, значит нищеброд, который своего ничего не имеет и чужое ценить не будет. А хату снимает , чтоб туда толпы водить и тусить под алкоголь

Это профессиональная деформация ленлордов. Когда сдаёшь лялечку, а после третей пересдачи получаешь ушатанные дрова, трудно быть объективным (я стараюсь, воспринимаю это как издержки бизнеса, другие скатываются в ненависть к разрушителям).
При этои своя квартира и через 10 лет в лучшем состоянии. Чужое не свое.
Vlad442
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:30

  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я і зі Святом яблуневого Спаса. Підкажіть будь-ласка чи варто сину брати 1К квартиру з хорошим ремонтом за 129К 53 квадрати, бо щось відгуки пишуть за цей ЖК не дуже, особливо за будинок №3. Всім ставлю + за відповідь, дякую.

зная истории Интергала на Нивках и Академе, я как-то стремюсь его. А ну и Лукянский каскад.
Ромасик
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 30.03.15
Подякував: 520 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

днипер нау
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9614
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1296 раз.
Подякували: 2160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:зная истории Интергала на Нивках и Академе, я как-то стремюсь его. А ну и Лукянский каскад.

Але цікавить конкретно Малахіт Богданівська, 7. Я там був в минулому році, мені дуже сподобалось
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5953 раз.
Подякували: 2670 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:04

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:[quote="5І одразу будьте готові з ним попрощатися

Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять :roll:

Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?

Мабуть, ТВ таки треба, але тут я не радник - в мене зараз ТВ немає :mrgreen:


-------
Сложный вопрос. Раньше, после того как выкинул все ЭЛТ ТВ - все говорили "я телевизор не смотрю", был свято уверен, что время телевизоров ушло, но, когда делал прошлую квартиру, слил туда свой старый 55 дюймовый телек 15-летней давности. Зашёл на ура. Как ни зайду, всегда включён. Плейстейшен, ютьюб. Сейчас заканчиваю очередной ремонт (заранее поставил кронштейн), после долгих раздумий пришёл к выводу, что либо 65 диагональ, либо ничего. Вау эффект. Покупают/арендуют на эмоциях. На конкурентных вариантах, даже выше классом, ставят жлобские 32-40 дюймов.

Кстати, многие арендаторы в недорогие квартиры заезжали со свомими, или покупали пока жили, современные телики. Значит спрос есть, а предложения нет.[/quote]

------
Тобто, ще 3міс. тільки сам телик орендар буде відбивати? :shock:

Може, таки в смарт-квартиру 27м2 - краще брати смарт-тв 32дюйми? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:47

  baraka написав:
  Grand Touring написав:
  baraka написав:а на валютной ветке говорят, что Кухар уже переобулся и баксу только рост :)
а как же десятилетний супер-цикл для гривны?


досрочно завершён :)

Он написал, что на этой неделе минимум года по курсу. Вечного дешевея доллара никто и не обещал, так что с переобулся тут мимо.
fasser
 
Повідомлень: 302
З нами з: 13.03.10
Подякував: 585 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8367836883698370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2128, 2129, 2130
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21292 3822664
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 19:59
galadriel
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266799
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.